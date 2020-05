Andrew Johns et Paul Vautin cochent les changements de règles controversés de la LNR, Broncos, Eels

Les légendes de la ligue de rugby Andrew Johns et Paul Vautin ont salué les nouveaux changements de règles de la LNR, déclarant que le jeu semble plus divertissant et fluide.

Les règles étaient bien visibles jeudi alors que la LNR a réussi son retour sur le terrain au milieu de la pandémie de COVID-19, les Anguilles de Parramatta battant les Broncos de Brisbane 34-6.

Les équipes ont reçu un bref préavis pour s’adapter à la LNR, confirmant seulement les changements de règles plus tôt ce mois-ci lorsqu’elles ont annoncé que la saison 2020 procéderait avec un seul arbitre sur le terrain par match ainsi que la règle des « six à nouveau » pour les infractions au ruck.

Après le match de jeudi, la ligue de rugby Immortal Andrew Johns a admis qu’il avait été impressionné par la marque de footy apparaissant « beaucoup plus vite ».

« C’était ad-lib footy à son meilleur », a déclaré Johns.

« Je pensais que c’était rapide, j’aime la nouvelle règle avec les six à jouer. C’était beaucoup plus rapide dans le ruck et c’était tellement amusant. J’ai vraiment adoré. »

Les Anguilles ont marqué deux essais sur la nouvelle décision à six, la première provenant d’appels sensationnels consécutifs dans les premières minutes.

Semblable à Johns, Vautin a déclaré que même s’il avait remarqué des erreurs avec des joueurs n’apparaissant pas toujours à l’intérieur, le jeu était globalement un succès en raison du style fluide de foot.

« J’ai adoré l’unique arbitre, je pensais que cela allait très bien », a-t-il déclaré.

« Vers la fin du match, les 10 mètres n’étaient pas parfaits. Souvent, c’était sept ou huit, mais je m’en fous, car c’était la même chose pour les deux camps et le jeu continuait. »