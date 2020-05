Andrew Johns et Adam Goodes s’associent pour encadrer un jeune duo de ligue de rugby

La légende de l’AFL Adam Goodes et l’immortel de la ligue de rugby Andrew Johns se sont associés pour encadrer deux des espoirs les plus brillants de la LNR dans les rangs.

Goodes et Johns ont uni leurs forces avant la fermeture de COVID-19 pour enseigner les sacrifices et la résilience aux deux fils de l’ancien joueur de grade de South Sydney et Roosters, Troy Rugless.

Le fils aîné de Rugless, Kobe, 18 ans, joue actuellement sous les 20 ans pour les Roosters de Sydney et a représenté NSW et l’Australie à Oztag. Il a également deux titres de boxe australiens à son nom.

Alors que le frère cadet de Kobe, Zane est considéré comme l’un des meilleurs arrières extérieurs de 14 ans à travers le système.

Adam Goodes, Koby Rugless, Zane Rugless et Andrew Johns. (Le télégraphe du jour)

Les qualifiant d ‘«immortels dans leurs sports respectifs», Rugless admet qu’il a tiré le meilleur parti de ses relations en confiant la garde de ses garçons à deux des athlètes australiens les plus titrés.

« Ce sont les personnes parfaites pour enseigner à mes fils les sacrifices, la résilience et les réalités d’être un athlète », a déclaré Rugless. The Daily Telegraph.

« Joey a également fait des exercices avec les garçons et ils ont adoré. »

Comme Goodes, Kobe et Zane sont également d’origine autochtone.

Goodes avait 18 ans au moment où Rugless l’a rencontré pour la première fois, lorsque la star de l’AFL participait à un voyage communautaire dans la région NSW pour encadrer les écoliers à travailler dur pour atteindre leurs objectifs.

Rugby League sur la scène mondiale: Freddy et le huitième

Ayant subi une carrière sportive professionnelle qui comprenait un statut légendaire dans le statut AFL avec deux médailles Brownlow à son nom, Goodes a malheureusement été le visage d’une saga de racisme brutal à la fin de sa carrière.

Joueur à deux reprises comme premier ministre des Sydney Swans, Rugless a félicité Goodes pour le « modèle » qu’il était devenu au cours des hauts et des bas de sa carrière.

« Nous sommes indigènes et en tant que modèle, je ne pourrais demander personne de mieux qu’Adam », a déclaré Rugless.

« C’est un être humain incroyable et ses talents de batteur ont été très utiles.

« Je le respecte vraiment.

« Il est un excellent modèle, en particulier pour les enfants autochtones.

« C’est un Australien de l’année, un homme d’affaires prospère, mais c’est une personne tellement humble. »