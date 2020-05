Andrew Johns dénonce le plan des Broncos en matière de politique de rotation

Le plan d’Anthony Seibold pour mettre en œuvre une politique de rotation pour la saison des Broncos 2020 a été mis à mal par le grand Andrew Johns de la ligue de rugby.

L’entraîneur de Brisbane a confirmé qu’il mettrait en œuvre une politique de rotation après des discussions lors de l’arrêt du coronavirus avec l’entraîneur-chef du club irlandais de rugby Munster, Johann van Graan, pour aider son équipe à mieux gérer leur course pour la finale.

Les coqs ont adopté une politique de gestion de la charge avec certaines de leurs stars au cours des deux dernières saisons. Le grand tempête Billy Slater a également déclaré que l’entraîneur de Melbourne, Craig Bellamy, chercherait à donner à certains de ses joueurs un peu de repos à un moment donné de la saison pour essayer d’être à leur optimum au bon moment.

La gestion de la charge des athlètes a été un sujet controversé dans le paysage sportif car elle prive les fans de voir les meilleurs joueurs lorsqu’ils sont disponibles chaque fois qu’ils entrent sur le terrain.

Il y a aussi un argument selon lequel cela prive les joueurs de rythme et de forme.

Jaime-Lee Lewis, légende de la LNR et fille de la présentatrice de Nine News Wally Lewis, souffre d’une perte auditive

La philosophie de l’entraînement a fait basculer le bateau aux États-Unis, la NBA mettant en place des directives pour empêcher les équipes de reposer leurs plus grandes stars lorsqu’elles ne sont pas blessées. La course de championnat NBA 2019 des Toronto Raptors a été ponctuée par leur plus grande star, Kawhi Leonard, qui a raté des matchs tout au long de la saison pour le garder au frais pour les séries éliminatoires. Cette décision a porté ses fruits, les Raptors remportant leur premier championnat face aux critiques des puristes du basket-ball.

Pour que le système de Seibold ait une chance de fonctionner, les joueurs marginaux seront la clé de son succès. Mais avec les compétitions majeures de deuxième niveau annulées pour 2020, l’entraîneur doit faire face à une bataille pour que ces joueurs soient en forme et prêts à jouer au niveau NRL. Il a déclaré que ses discussions avec son homologue du rugby avaient élargi ses yeux en termes de la charge exténuante que ces joueurs doivent supporter.

« Les deux équipes qui se sont rendues jusqu’à la grande finale ont disputé 21 ou 22 semaines consécutives », a déclaré Seibold à propos du calendrier de rugby européen difficile de Munster.

« C’est quelque chose que nous n’avons jamais fait parce que nous avons le bye. Mettre un joueur debout pendant 21 ou 22 semaines d’affilée est physiquement et mentalement très difficile.

Inglis ouvre le backflip de sa retraite

« Donc, s’il y a une occasion de reposer un joueur pendant un week-end et deux semaines plus tard, un autre s’il semble fatigué … c’est quelque chose que nous aurons une idée au fur et à mesure.

« Pour que nous soyons cohérents et performants, nous devrons examiner l’ensemble de notre équipe, et pas seulement nous attendre à ce que les 17 joueurs jouent chaque semaine. »

Parlant sur Large monde du sport Freddy et le huitième, Johns a visé le plan de Seibold, pointant le cas de l’échec de la politique de rotation dans l’équipe de cricket australienne.

« S’il vous plaît, ne parlez pas de rotations », a-t-il dit. « Tu jouerais trois fois par semaine si tu le pouvais.

« Les rotations ont déchiré le cœur de l’équipe australienne de cricket. Ne laissez pas la science du sport dominer le club footy. Ce sont des joueurs footy qui les laissent jouer. »

Les Broncos seront privés de Tevita Pangai jusqu’au Round Six en raison d’une suspension, et David Fifita manquera un peu de temps avec une blessure. Le club a été stimulé par le retour de Matt Lodge, mais Seibold voit toujours le besoin d’avoir des joueurs à la périphérie prêts à partir.

Il a déclaré que la LNR serait mieux servie si les équipes se réunissaient pour donner à ces autres joueurs sur le point de rester en forme.

Entre-temps, les Broncos ont ajouté de l’intensité à leurs séances d’entraînement pour inciter les joueurs à l’extérieur du top 17 à passer un appel de la LNR.

« Une fois que la LNR sera opérationnelle, je pense que la prochaine chose à examiner par les clubs et les entraîneurs en chef est de savoir comment obtenir du footy pour notre équipe (joueurs marginaux) », a-t-il déclaré.

« Allons-nous combiner avec les Cowboys et la Gold Coast et aller jouer avec une équipe de l’ouest de Sydney à deux ou trois reprises? Cela a été suggéré lors des réunions des entraîneurs principaux.

« Ou jouons-nous un foot de Nines contre la Gold Coast et les Cowboys ici dans le Queensland. Je ne sais pas comment cela fonctionnera. »