Andrew Bogut à la retraite, Andrew Gaze est parti déçu par un appel avant les Jeux olympiques de Tokyo

La légende australienne du basket Andrew Gaze se dit « déçu » de la décision d’Andrew Bogut de se retirer du match avant les Jeux Olympiques de Tokyo l’année prochaine.

Bogut a fait l’annonce via son podcast Bogues Rogue mardi, se retirant de l’équipe australienne lors des matchs de l’année prochaine, où les Boomers sont une véritable chance de médaille.

Malgré son âge avancé et ses diverses affections, Gaze pense que Bogut aurait pu jouer un rôle essentiel en aidant l’Australie à remporter une médaille olympique insaisissable en basketball.

« J’ai beaucoup de respect pour Bogues et ce qu’il a pu faire, mais j’ai été un peu déçu », a-t-il déclaré à 2GB. Wide World of Sports Radio.

«Je me réjouis de Tokyo et de voir notre équipe et je pensais que Bogues jouerait un rôle important.

Gaze pense qu’Andrew Bogut aurait pu jouer un rôle important sur et en dehors du terrain aux Jeux olympiques (Getty)

« Ce ne serait certainement pas un rôle qu’il aurait au sommet de ses pouvoirs, mais avec sa taille, son QI de basket-ball et ce qu’il peut apporter à l’équipe sur et en dehors du terrain, je pensais qu’il allait être très important. dans ce qui semble être une opportunité pour l’Australie de remporter sa première médaille (de basketball) aux Jeux Olympiques.

«Ne pas avoir le grand gars là-bas, égoïstement, j’ai été un peu déçu, mais je peux comprendre que lui seul sait vraiment ce que son corps ressent et s’il n’a pas la capacité de continuer, je pense que c’est un acte altruiste. «

« Il ne fait aucun doute que même s’il était en forme 1/4, Andrew Bogut allait être sélectionné, mais il l’a probablement regardé comme il a dit: ‘Si je ne peux pas être à mon meilleur, je ferai plus de mal que de bien’ , alors je suppose que tu pourrais le considérer comme un acte désintéressé aussi bien pour lui. «

Gaze, un pionnier du basket-ball australien à part entière, a crédité Bogut pour avoir aidé à maintenir le jeu en vie lorsqu’il a été repêché au premier rang par les Milwaukee Bucks lors du repêchage de la NBA en 2005.

Bogut était un élément essentiel de l’équipe des Golden State Warriors qui a remporté le championnat NBA 2015 (AAP)

«Il a été repêché en 2005 et ce fut une période où la NBL et la WNBL ne traversaient pas un très bon moment», dit-il.

«C’était une période difficile et nous recherchions vraiment ces héros pour continuer à promouvoir le jeu.

« L’attention qui a attiré non seulement Andrew Bogut, mais aussi un exemple vivant et respirant de la qualité de joueur qui peut être produite par nos systèmes ici était énorme.

« Il a eu du succès avec les Milwaukee Bucks et je pense que lui, Patty Mills et Lauren Jackson, certains des vrais noms emblématiques du basket-ball australien faisaient du très gros travail pendant cette période parce que nos compétitions d’élite n’étaient pas là où elles devaient être. «