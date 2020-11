Andrea Riseborough a trouvé le véritable amour sur le plateau

2020-11-06 12:00:05

Andrea Riseborough a trouvé «l’amour de [her] vie « sur le tournage de son dernier film.

L’actrice de 38 ans est tombée amoureuse de sa co-star de « Louxor » Karim Saleh et a admis avoir tourné le film – dans lequel elle dépeint un travailleur humanitaire qui ravive une vieille romance dans le but d’oublier les choses traumatisantes qu’elle a vues – ne pouvait pas ‘ Cela a été plus une «expérience festive» pour elle.

Elle a déclaré: « C’est le film sur lequel j’ai trouvé l’amour de ma vie. Cela ne pourrait pas être une expérience plus festive pour moi. »

Le film pose l’idée que les gens ne tombent jamais amoureux de leurs vieux partenaires et Andrea pense que c’est « vrai ».

Elle a déclaré au journal i: «Je pense que c’est vrai. Et combien de fois avons-nous vraiment été amoureux?

Ailleurs dans l’interview, Andrea a réfléchi au moment surréaliste où Madonna – qui l’avait dirigée dans le film « WE » de 2011 – et Patti Smith l’utilisaient « comme table » lors de la première à Venise du film.

Elle a dit: « J’utilisais mes jambes comme table. Je me sentais tellement hors de propos: c’était irréel.

«Madonna a continué à me regarder et a dit à Patti, ‘Elle n’est généralement jamais aussi calme.’ J’étais juste gelé. De plus, je servais mon but en tant que table, même si elle était bien habillée.

L’actrice anglaise a ensuite rencontré à nouveau Patti lors d’un événement à la galerie new-yorkaise MoMa et est ravie de pouvoir désormais appeler la chanteuse de ‘Because the Night’ une amie.

Se rappelant comment elle retournait à sa voiture après le soir, elle a entendu quelqu’un dire qu’ils étaient « un très grand fan » de la sienne.

Elle a poursuivi: « C’était Patti. Je sentais que j’allais me faire pipi.

« Elle est venue à l’after-party et nous avons discuté toute la nuit, en particulier de l’un de mes morceaux préférés de son écriture, une courte pièce qu’elle a écrite avec Sam Shepard, intitulée » Cowboy Mouth « . J’ai toujours pensé qu’il y avait une chance Je pourrais faire quelque chose avec ce matériel, n’est-ce pas merveilleux.

« Nous sommes devenus amis. Je ne la vois pas souvent mais, pour être honnête, je ne vois personne très souvent. »

