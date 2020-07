Andrea Pirlo prend des fonctions d’entraîneur dans le club

LEGRAND Carillon connecté à piles - Blanc

Caractéristiques produit : Prend une photo de la personne qui sonne et l’envoie sur smartphone, tablette… Connexion sans fil : avec batterie 1500 appels Envoi d’emails, SMS et notifications Grand angle de prise de vue Fonctionne même dans l’obscurité Connexion directe à la box Wi-Fi et configuration rapide