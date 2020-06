Anderson Cooper rend hommage à sa mère Gloria Vanderbilt à l’occasion du premier anniversaire de sa mort

Une fuite récemment corroborée a déclaré que la Nintendo Switch recevrait divers remasters de 3D populaires Super mario titres. Les titres dont la sortie est confirmée plus tard cette année sont Super Mario 64, Super Mario Sunshine, et Super Mario Galaxy. La fuite a déclaré que ces titres seraient remasterisés et diffusés à l’occasion de 2020 étant le Super Mario Brothers«35e anniversaire. Cependant, tous les trois de ces jeux ont été initialement publiés sur du matériel désormais obsolète, dont certains avaient des contrôles gimmicky complètement différents.

Bien qu’il existe déjà un grand catalogue de jeux Mario disponibles pour jouer sur le Switch, dont certains datent d’il y a des décennies, Nintendo prévoit d’apporter beaucoup plus de Mario sur la console. Certains des jeux précédents de la société sont même gratuits pour les abonnés Nintendo Online, et il y a même des titres Mario sur le Switch de la dernière génération de Nintendo qui ont été transférés sans problème.

Cependant, aucun des titres de Super Mario actuellement sur Nintendo Switch ne prétend être remasterisé, et aucun d’entre eux ne pose de défis techniques comme les titres qui devraient sortir plus tard cette année. Nintendo a un remaniement sérieux des mécanismes de jeu à résoudre s’ils veulent que ces trois titres Mario tiennent spécifiquement à leur grandeur d’origine. Voici quelques-uns des problèmes que Nintendo devra résoudre ou garder à l’esprit afin d’empêcher ces remasters de Mario de s’effondrer.

Quel (s) moteur (s) les remasters Mario utiliseront-ils?

L’une des premières questions à se poser est le ou les moteurs sur lesquels les remasters Mario fonctionneront. Selon les fuites, les jeux Mario sont des remasters et non des remakes. Habituellement, lorsqu’un jeu est remasterisé, il reçoit une nouvelle couche de peinture sous la forme de graphiques nouveaux / mis à jour, peut-être de nouveaux contenus ou de fonctionnalités supplémentaires. Il est rare qu’un jeu soit remasterisé et qu’il soit doté d’un moteur nouveau ou amélioré, et cela devra probablement être le cas pour les titres Mario.

Cependant, Nintendo pourrait théoriquement utiliser le même moteur Super Mario Odyssey pour faire ces remasters. Les mécanismes de base de tous les jeux Mario 3D sont les mêmes, et Odyssée dispose déjà de nombreuses ressources visuelles que les remasters pourraient copier, ce qui réduirait le temps de production. Si les remasters utilisent Odyssée moteur, cependant, qui pourrait causer de graves problèmes révolutionnaires.

Demandez à n’importe quel speedrunner 3D Mario et ils vous diront que le mouvement dans les jeux Mario diffère considérablement d’une entrée à l’autre. Bien que la mécanique de base et les capacités de mouvement de Mario soient à peu près les mêmes d’un jeu à l’autre, les exécuter dans un jeu donnera un résultat différent en distance parcourue que dans un autre jeu. Cela peut être un problème car les jeux pourraient théoriquement devenir plus faciles, et certains puzzles ou obstacles de plate-forme ne seraient pas du tout un défi ou pourraient même être ignorés. Bien que ce soit probablement quelque chose que Nintendo prendra sûrement en compte avant sa sortie, chaque jeu a son propre ensemble unique d’autres problèmes qui pourraient poser des problèmes s’ils ne sont pas résolus.

Commandes de mouvement Wii de Mario Galaxy

Super Mario Galaxy a les problèmes les plus criants qui devront être résolus avant de se lancer sur le Switch. Ce ne sont pas seulement des erreurs graphiques ou les malheurs de la mécanique de plate-forme 3D maladroite. Ce sont des problèmes qui, s’ils ne sont pas résolus, rendront le jeu injouable, à savoir les mécanismes obsolètes associés au matériel de la Wii. Galaxie sorti sur la Nintendo Wii en 2007 et a été très bien reçu par les critiques en raison de son utilisation créative du pointeur gimmicky de la Wii et des commandes de mouvement. Bien que le commutateur ait techniquement des commandes de mouvement, il n’a pas de pointeur. Galaxie a largement utilisé les commandes de mouvement et le pointeur de la Wii, les deux étant des éléments clés des niveaux de déplacement.

L’utilisation du pointeur est l’endroit où Nintendo trouvera ses plus gros problèmes. Pour la plupart, le pointeur a été utilisé pour collecter des étoiles flottant sur l’écran, qui devraient ensuite être tirées sur Lumas à l’aide du pointeur. Celles-ci sont simples et fixes, car les joueurs peuvent collecter manuellement des étoiles et peuvent également alimenter des Lumas à l’aide du joystick. Cependant, là où le pointeur est vraiment nécessaire, c’était dans les galaxies spécifiques où Mario devait l’utiliser pour se traîner dans le niveau. Ces niveaux étaient délicats et obligeaient le joueur à réagir rapidement avec le pointeur Wii tout en évitant les obstacles. Il utilisait parfaitement la mécanique et semblait tout aussi naturel de pointer et cliquer là où Mario devait aller. L’exécution de ces tâches avec le joystick serait assez difficile.

Secouer les Joy-cons n’est pas nouveau pour les joueurs de Switch. En réalité, Mario Odyssey a donné au joueur la possibilité d’utiliser les commandes de mouvement, et les coureurs de vitesse utilisent les commandes de mouvement dans Odyssée comme l’un de leurs principaux mécanismes de traversée. Cependant, pour les joueurs occasionnels, les commandes de mouvement Odyssée sont facultatifs, mais Galaxie ils sont obligatoires. En plus de cela, il existe certaines galaxies qui seront rendues beaucoup plus faciles en demandant au joueur de contrôler les mouvements de Mario avec un joystick au lieu d’équilibrer la télécommande Wii et de l’incliner d’un côté à l’autre.

Appareil photo obsolète de Mario Sunshine

Super Mario Sunshine a présenté le compagnon aquatique de Mario, Fludd. C’était un tuyau d’arrosage spécialisé attaché au dos de Mario qui a servi de truc de traversée principale tout au long du match. Cependant, les joueurs revenant à Ensoleillement après de nombreuses années, les commandes de visée inversées fournies avec Fludd peuvent être désactivées, ainsi que la luminosité obsessionnelle du jeu.

Beaucoup de joueurs ont du mal à pousser vers le haut pour viser vers le bas, et c’est pourquoi c’est généralement une option dans le menu des commandes ou réservée aux simulateurs de pilotes. Néanmoins, les joueurs sont obligés d’utiliser ces mécanismes obsolètes lorsqu’ils jettent de l’eau de la bouche de Fludd. Ce n’est pas une faute pour Nintendo, car tous les tireurs populaires de l’époque utilisaient des mécanismes similaires, et on peut seulement supposer qu’ils voulaient que les joueurs se sentent à l’aise pour viser un pistolet à eau sur une grosse fleur boueuse. Cependant, Nintendo devra inclure une option pour désactiver les commandes inversées, de peur de risquer d’aliéner une partie plus large de son public.

Le prix des remasters de Mario

Il n’y a pas trop de problèmes avec Mario 64. Le jeu était une merveilleuse réalisation de conception pour son temps et tient toujours. Il a également été remasterisé auparavant, pour la Nintendo DS, et il révèle toutes les mécaniques de gadgets que l’on peut trouver dans des titres comme Galaxie et Ensoleillement. Le seul correctif Super Mario 64 aurait besoin de meilleurs contrôles de caméra plus fluides et de la possibilité de jouer en tant que Yoshi.

La plus grande question que tout le monde se pose est de savoir combien ces nouveaux Mario remasters va coûter? Auparavant, les ports de ces jeux sur Wii et Wii U étaient au maximum de 20 $ chacun. Cela semble être un prix raisonnable pour un port, mais les remasters récents publiés sur le Switch ont coûté plus de 60 $, ce qui est le coût d’une toute nouvelle version AAA. Est-ce que Nintendo sortira les trois jeux sous forme de pack de 60 $, ou sortira-t-il chaque jeu pour 60 $? Seront-ils libres de jouer pour les abonnés Nintendo Online?

Quel que soit le prix de ces nouveaux Mario les remasters seront, il est sûr de dire que Nintendo fera des bénéfices uniquement sur la nostalgie. Cependant, ce serait bien si les joueurs n’avaient pas à débourser 180 $ pour jouer à des jeux qu’ils pouvaient jouer pour 60 $ sur un système moins cher. Néanmoins, Nintendo a un plan et les joueurs peuvent être certains de n’attendre que le meilleur du héros plombier moustachu.

