Anderson Cooper regrette d’avoir comparé Trump à une «  tortue obèse  »

Anderson Cooper de CNN a déclaré samedi qu’il regrettait sa comparaison instantanément virale jeudi du président Donald Trump à une «tortue obèse».

«Je devrais dire, je regrette d’avoir utilisé ces mots», a-t-il dit. «Ce n’est pas la personne que je veux vraiment être et c’était dans le feu de l’action et je le regrette.

Il a fait demi-tour après que Andrew Yang, ancien espoir à la présidentielle démocrate, lui ait dit: «Je suis heureux de dire qu’il semble que Trump va être, selon vos mots, une tortue obèse sur le dos qui se débat.

Vous pouvez regarder les commentaires de Cooper (à partir d’environ 90 secondes) dans la vidéo ci-dessus ou cliquez ici.

Cooper a comparé Trump à une «tortue obèse sur le dos agitant sous le soleil brûlant» après les remarques trompeuses et mensongères du président lors d’un point de presse jeudi. Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux peu de temps après.

«C’est le président des États-Unis. C’est la personne la plus puissante du monde, et nous le voyons comme une tortue obèse sur le dos s’agiter sous le soleil brûlant, réalisant que son temps est terminé, mais il ne l’a tout simplement pas accepté et il veut emmener tout le monde avec lui , y compris ce pays », a déclaré Cooper.

Il a poursuivi: «Je ne pense pas que nous ayons jamais vu quoi que ce soit de la part d’un président des États-Unis et je pense qu’en tant que Jake [Tapper] dit, c’est triste et c’est vraiment pathétique et, bien sûr, c’est dangereux et, bien sûr, cela ira devant les tribunaux, mais vous remarquerez que le président n’a présenté aucune preuve. Rien. Aucune preuve réelle de toute forme de fraude. »