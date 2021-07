And Just Like That : Sarah Jessica Parker a parlé de la fuite de scènes du reboot de Sex and the City

La semaine dernière, une image d’une page de script sur la nouvelle série And Just Like That a été divulguée, ce qui semble indiquer que la relation intermittente de Carrie Bradshaw et de M. Big a peut-être été à nouveau interrompue. Maintenant, Sarah Jessica Parker parle de l’histoire divulguée de la suite de Sex And The City.

And Just Like That, le reboot de HBO Max Sex and the City est actuellement en tournage à New York. Parce que la série utilise les rues de la ville comme décor, les photos et les informations affluent rapidement.

La semaine dernière, une photo a été partagée de ce qui semblait être une page de script de And Just Like That…, le reboot de Sex and the City. Dans le scénario, Carrie s’assoit avec ses amis au déjeuner et parle de ce qui semble être un problème dans son mariage. Carrie prétend qu’elle supposait qu’elle était heureuse dans leur relation, mais qu’elle n’était qu’une des épouses dont M. Big s’occupait.

La ligne a envoyé les fans et les médias dans une chute libre, beaucoup supposant qu’une histoire de divorce était à l’horizon. Alors que Carrie et M. Big ont peut-être traversé une période mouvementée dans leur mariage, le dialogue ne signifie pas exactement divorce.

La page ne révèle pas grand-chose si vous y réfléchissez. Franchement, les fans de Le sexe et la ville ils ont supposé que le drame relationnel serait la pierre angulaire du redémarrage, tout comme les scénaristes se sont largement concentrés sur le drame Carrie et Big dans la série originale.

Sarah Jessica Parker a commenté les articles des médias sur la page de script divulguée

Alors que HBO Max garde ses lèvres scellées sur And Just Like That, Sarah Jessica Parker non. Parker, dont le personnage est au centre du script divulgué, a pris sur lui de commenter le contenu du redémarrage, mais ne révèle rien. Dans une publication Instagram, The Cut a promu une analyse ligne par ligne de la page de script divulguée.

Les fans ont afflué vers l’éditeur pour savoir ce qu’ils pensaient de la scène, et apparemment aussi de Parker. Non seulement il a aimé la publication, mais il a également laissé un commentaire. La célèbre actrice a dit qu’elle avait hâte de lire la critique. Les fans ont rapidement compris et beaucoup se sont demandé si le commentaire de Parker confirmait que la scène était réelle.