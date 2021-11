And Just Like That : combien de nouveaux personnages dans le reboot de Sex and the City ?

And Just Like That sera diffusé en décembre 2021 et les fans commencent à s’enthousiasmer. En plus des amis familiers, nous verrons un nouveau casting intéressant. Betanews vous en dit plus sur la série très attendue avec Sarah Jessica Parker.

Le mois dernier, HBO Max a publié un teaser pour le reboot de Sex and the City, And Just Like That…, pour le plus grand plaisir des fans. En même temps que le bref teaser, le fournisseur de streaming a fixé une date de sortie générale.

Maintenant, alors que la sortie approche, les fans ont une meilleure idée de ce qui se passera dans la suite de l’histoire de Carrie Bradshaw. HBO Max a officiellement publié la bande-annonce de la série et annoncé la date de sortie.

Le 12 novembre, HBO Max a diffusé la bande-annonce complète de And Just Like That… sur YouTube. La bande-annonce de 36 secondes a donné aux fans un aperçu de la vie de Charlotte York, Miranda Hobbes et Carrie. Cependant, à la manière de Sex and the City, la bande-annonce révèle très peu de choses sur l’histoire de la série. Au moins, les fans n’ont rien appris qu’ils n’auraient pu glaner sur les photos de production de la série.

La bande-annonce montre que Carrie et M. Big semblent être mariés, bien que les fans aient mis en doute le statut de ce mariage, sur la base des photos de production. La bande-annonce a également révélé que Charlotte et Harry Goldenblatt sont toujours ensemble, tout comme Miranda et son mari, Steve Brady. La brève vidéo met également en avant plusieurs des nouveaux personnages de la série.

La bande-annonce aurait suffi à faire parler les fans de Sex and the City, mais HBO Max a publié plus qu’une simple bande-annonce. Le prochain reboot a maintenant une date de première officielle. En octobre, HBO Max a révélé que la série serait lancée en décembre 2021, sans toutefois donner de date précise.

Maintenant que le tournage est officiellement terminé, la plateforme de streaming a donné à la série tant attendue une date de diffusion officielle. Les fans peuvent se préparer à regarder en streaming le reboot de la série bien-aimée le 9 décembre dans les pays où HBO Max est disponible, ce qui n’est pas le cas de la France. HBO Max n’a pas annoncé si une deuxième saison serait éventuellement en préparation, mais les fans supposent qu’ils verront un jour encore plus de Carrie et de ses meilleurs amis.

Les fans de la série originale espèrent une série complètement réimaginée qui parvient à conserver le charme de l’original. Pour ce faire, HBO Max et l’équipe de production ont complété le casting avec une foule de nouveaux personnages. Il y aura également de nombreux retours de guest stars. Sara Ramirez, Karen Pittman et Nicole Ari Parker sont les trois nouveaux venus les plus attendus de la série.

Sara Ramirez jouera le rôle de Che Diaz, une podcasteuse. Nicole Ari Parker a rejoint le casting en tant que Lisa Todd Wexley, une réalisatrice de documentaires, et Karen Pittman prendra le rôle du Dr Nya Wallace. La nature de son lien avec Carrie et ses amis reste largement entourée de mystère, bien que l’on pense que Carrie travaillera avec Che sur un podcast.

En plus des nouveaux personnages, les fans auront également l’occasion de retrouver certains visages familiers lors du lancement du reboot de Sex and the City. Bridget Moynahan revient pour reprendre son rôle de Natasha, la deuxième ex-femme de M. Big. Julie Halston reviendra également dans le rôle de Bitsy von Muffling. Julie Halston a joué le rôle de Bitsy, une mondaine, dans la sixième saison de la série et, une fois encore, ses histoires restent largement inconnues, mais elles apparaîtront très bientôt.