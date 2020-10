Anatomie du rein – Apprenez-le aujourd’hui pour réussir aux examens!

Les reins sont l’un des organes essentiels de notre corps. Les humains peuvent vivre avec un rein, mais si les deux reins ne fonctionnent pas correctement, cela entraînera de graves problèmes dans notre corps. Il est essentiel que tout le monde (nous pensons) se familiarise avec l’anatomie des organes afin de mieux connaître nos organes et de pouvoir en prendre soin. Alors, aujourd’hui, apprenons l’anatomie du rein. Es-tu prêt?

Avant d’apprendre l’anatomie des reins, apprenons le système rénal.

Le système rénal contient les reins, la vessie, l’urètre et les uretères.

Les reins aident à collecter les déchets du sang.

La vessie aide à stocker l’urine pendant une courte période de temps.

L’urètre est le passage étroit qui fait sortir l’urine de la vessie.

Les uretères sont les tubes de connexion entre les reins et la vessie et aident à transporter l’urine des reins à la vessie.

Les reins sont également connus sous le nom de renes (le mot rénal est dérivé de rénes) et de néphros (mot racine pour néphrons, néphrite, etc.).

Ce sont des organes rétropéritonéaux (organes présents derrière le péritoine*).

Les reins sont des structures en forme de haricot. Ils sont brun rougeâtre. Chaque rein ne pèse que 120 à 170 grammes. Chaque rein a une longueur de 10 à 12 centimètres, une largeur de 5 à 7 centimètres et une épaisseur de 2 à 3 centimètres.

Les reins sont maintenus en place par l’aponévrose rénale (tissu conjonctif qui recouvre les reins et les glandes surrénales), la graisse périrénale (tissu adipeux ou adipeux qui est présent entre l’aponévrose rénale et la capsule rénale) et la graisse pararénale (tissu adipeux ou adipeux présent sur l’aponévrose rénale).

Ils ont deux surfaces – la surface antérieure, qui est irrégulière, et la surface postérieure lisse. Cependant, il est difficile de distinguer simplement en regardant les reins.

Ils ont deux frontières. L’une est une bordure latérale (proche de la ligne médiane), qui est convexe, et l’autre est la bordure médiale (plus éloignée ou éloignée de la ligne médiane), qui est concave.

Anatomie du rein: revêtements / capsules des reins

Anatomie du rein CC BY 3.0, Lien

Il existe trois revêtements des reins qui sont brièvement décrits ci-dessous:

Capsule fibreuse

C’est la couche la plus interne et est également appelée capsule rénale. C’est une fine membrane qui enveloppe les reins et le sinus rénal (la cavité du rein).

Graisses périrénales ou périnéphriques

C’est une couche de tissu adipeux qui se trouve à l’extérieur de la capsule fibreuse. Il est le plus épais aux frontières et remplit tout espace présent dans le sinus rénal.

Fascia rénale

C’est le tissu conjonctif qui recouvre les reins et les glandes surrénales.

Hilum

La partie médiane du rein a une dépression, appelée hile ou hile. C’est par le hile ou le hile que les uretères, les vaisseaux sanguins, les nerfs, etc. entrent et sortent des reins.

Bassinet du rein

À l’intérieur du hile, il y a un bassin rénal, qui a des projections appelées calices (mot pluriel pour calice). Le bassinet rénal continue comme uretère à la sortie du hile.

Il existe deux types de calices. Le premier type est les calices majeurs, qui sont au nombre de près de 2 à 3 et les calices mineurs, qui sont au nombre de 7 à 13.

Anatomie du rein: régions du rein

Les reins se composent de trois régions – cortex externe (brun rougeâtre) et médullaire interne (couleur pâle) et sinus rénal (cavité du rein).

La moelle a près d’environ 10 masses coniques, qui sont généralement connues sous le nom de pyramides médullaires ou pyramides rénales. Leurs extrémités forment des papilles rénales, qui indentent les calices mineurs.

La partie du cortex qui entre dans les pyramides médullaires est appelée colonnes rénales ou Colonnes de Bertini.

Les reins, les uretères, le bassin ont tous des muscles lisses, et par conséquent, les muscles se contractent et se détendent en rythme sans notre aide volontaire.

Les calices collectent et vident l’urine dans l’uretère. L’urine atteint la vessie (où elle est stockée temporairement) par l’uretère et est ensuite expulsée par l’urètre.

Anatomie du rein: structure du néphron

Nephron CC BY 3.0, lien

Chaque rein se compose de près de 1 à 3 millions de tubules urinifères. Ces tubules urinifères se composent de deux parties qui sont le néphron et le tubule collecteur

Ces deux structures sont embryologiquement différentes l’une de l’autre.

Les néphrons sont les unités structurelles et fonctionnelles des reins. Les néphrons se composent de deux parties qui sont le corpuscule rénal ou le corpuscule malpighien et le tubule rénal

Le corpuscule rénal comporte également deux parties. Ce sont le glomérule et la capsule de Bowman.

le glomérule est une touffe de capillaires formée par une artériole afférente (qui est une branche de l’artère rénale). Le sang sort du glomérule par une artériole afférente. Son endothélium a de nombreux pores appelés fenestrae.

capsule de Bowman renferme le glomérule. Il s’agit d’une structure en forme de coupe à double paroi. Le tubule rénal commence par la capsule de Bowman.

La couche externe de la capsule de Bowman est composée d’épithélium squameux, tandis que la couche interne est composée de podocytes (un type de cellules épithéliales).

Les podocytes ont des extensions cytoplasmiques et finissent par se terminer par des processus du pied sur la membrane basale du glomérule.

Les ouvertures présentes entre ces processus de pied sont appelées fentes de filtration.

Le tubule rénal continue de se former tubule contourné proximal (PCT) puis comme la boucle de Henle ou Boucle de Henle. Il s’agit d’une structure en épingle à cheveux ou en forme de U.

La boucle de Henle se compose d’un membre descendant mince et d’un membre ascendant épais. Le membre ascendant continue comme la région enroulée appelée le tubule contourné distal (DCT).

Les tubules distaux contournés de nombreux néphrons forment le conduit collecteur. Ces canaux collecteurs traversent les pyramides médullaires dans la région du bassin.

Les canaux collecteurs convergent et forment un canal papillaire. C’est par ces canaux que l’urine atteint les calices. Les calices s’ouvrent dans le bassin rénal (qui est la partie supérieure gonflée de l’uretère).

Le corpuscule de Malpighien, le PCT et le DCT sont présents dans la région corticale du rein. En revanche, la boucle de Henle est présente dans la région médullaire.

Selon la profondeur de la boucle de Henle dans la région médullaire, les néphrons sont classés en deux groupes. Elles sont:

Néphrons corticaux – Les néphrons ont une courte boucle de Henle, et par conséquent, la boucle de Henle ne pénètre pas profondément dans la région de la moelle épinière.

Néphrons juxtamédullaires – Certains néphrons ont une longue boucle de Henle et sont profondément enfoncés dans la moelle épinière.

Il y a deux lits capillaires d’un néphron. Le premier est le glomérule, et l’autre est les capillaires péritubulaires. L’artériole afférente fournit le sang et l’artériole efférente draine le sang du glomérule. L’artériole efférente qui quitte le glomérule forme un excellent réseau de capillaires autour du tubule rénal, qui n’est autre qu’un lit capillaire péritubulaire.

Anecdote amusante: Les artérioles efférentes des néphrons juxtamédullaires forment un vasa recta et sont parallèles à la boucle de Henle. Les Vasa recta sont soit complètement absents, soit réduits dans les néphrons corticaux.

Anecdote amusante: perdre rapidement de la graisse a également un impact sur les reins. Lorsque nous perdons de la graisse de manière drastique, les reins tombent, ce qui entraîne le plissement de l’uretère. Si l’uretère se plie, l’urine pénètre à nouveau dans le rein et le rein gonfle.

Fait amusant: Le fœtus est constitué de reins lobulés. Il peut y avoir près de 12 lobules. Après la conception, les lobules fusionnent pour former un rein lisse. Cependant, dans certains cas, la preuve de la lobulation persiste même après la fusion.

Fonctions des reins

Les reins aident à l’homéostasie du corps. Il maintient la quantité de liquide dans le corps dans les plages normales.

Il produit des hormones calcitriol et érythropoïétine.

Il aide à maintenir le pH normal du sang (7,4) en augmentant ou en diminuant l’excrétion des ions hydrogène.

Glossaire:

Péritoine*: une membrane séreuse qui tapisse la cavité abdominale et les organes abdominaux.

Si vous aimez notre article sur l'anatomie du rein et que vous souhaitez que nous écrivions sur d'autres sujets similaires, faites un commentaire ci-dessous.

