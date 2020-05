Analyse: redémarrage de la Premier League embourbé dans les risques pour la santé, l’intérêt personnel

Comme cela arrive souvent en Premier League, l’intérêt personnel et l’argent pourraient l’emporter même au milieu d’une crise sanitaire.

La précipitation à redémarrer le football pendant la pandémie de coronavirus a été conçue comme un objectif national.

« Cela ferait remonter le moral de la nation », a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab lors de la conférence de presse quotidienne sur le coronavirus de Downing Street, où il a suppléé le Premier ministre Boris Johnson.

Mais le président de Crystal Palace, Steve Parish, a été plus explicite sur les motivations plus larges quand il y a encore 1 milliard de dollars de jeux à téléviser cette saison.

« Oui, il s’agit en partie de l’argent », a déclaré Parish. « Et nous devrions tous nous soucier de l’argent. »

À un moment donné, il faudra décider si les obligations financières l’emportent sur le risque de faire du sport pendant une pandémie où la Grande-Bretagne a désormais le deuxième bilan mondial de décès annoncé.

La Premier League insiste sur le fait qu’elle ne redémarrera que lorsque cela sera «sûr et approprié», mais la vague d’aspiration obscurcit la réalité selon laquelle des vies sont en danger tant qu’il n’y a pas de vaccin COVID-19.

Les équipes n’ont pas encore repris l’entraînement de groupe. Lorsqu’ils le feront, les joueurs, les entraîneurs et le personnel de soutien devront être soumis à des tests COVID-19 réguliers pour prouver qu’ils n’ont pas le virus. Les tests ne sont même pas disponibles gratuitement dans le reste de l’Angleterre et il y a toujours une pénurie de l’équipement de protection dont les médecins du football auront besoin.

De nouveaux doutes quant à la sagesse de l’organisation de matches ont bientôt fait surface cette semaine lorsque des tests dans les deux principales divisions de l’Allemagne ont révélé 10 nouveaux cas de coronavirus.

Et à moins que les joueurs ne soient isolés de leurs familles jusqu’à la fin de la saison, il existe un risque d’infections se propageant entre les équipes et leurs familles.

« Il y a un certain risque lié au retour à l’entraînement pour tous les joueurs », a déclaré le directeur d’Aston Villa, Dean Smith, à Sky Sports TV. « Nous avons un joueur qui est asthmatique. Nous avons un joueur dont la belle-mère est en rémission et qui vit avec la famille. Il faut être très prudent, la transmission ne connaît certainement pas de frontières. »

Même si le verrouillage national en place depuis mars est assoupli, la distanciation sociale restera. C’est pourquoi les supporters seront bannis des stades dans un avenir prévisible. Cependant, les joueurs ne peuvent pas être séparés de deux mètres à l’entraînement, et encore moins dans un match lorsque les places de Premier League sont en jeu.

En Espagne, les joueurs et les entraîneurs d’Eibar hésitent à suivre la poussée de la Liga pour qu’ils retournent à l’entraînement.

« Nous avons peur de démarrer une activité dans laquelle nous ne pourrons pas respecter la première recommandation de tous les experts de la santé, la distance physique », ont-ils déclaré dans un communiqué. «Nous craignons qu’en faisant ce que nous aimons le plus, nous pourrions être infectés et infecter les membres de notre famille et nos amis.»

La désinfection des balles et des poteaux de but n’empêchera pas la transmission de virus en cas de contact étroit de joueur à joueur.

« Pour moi, ce serait fou que la Premier League reprenne jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin pour vous protéger », a déclaré l’attaquant de West Ham, Manuel Lanzini, à la station argentine Radio Continental.

Son compatriote argentin Sergio Aguero, l’attaquant de Manchester City, a affirmé que «la majorité des joueurs ont peur» _ surtout lorsque le coronavirus peut être propagé par des porteurs asymptomatiques.

Pourtant, la Premier League veut reprendre d’ici juin après avoir été suspendue depuis mars, même si cela signifie que les 92 matches restants sont disputés dans de vastes stades vides.

Cela pourrait être une expérience sans âme pour les joueurs et les fans.

Les clubs ne peuvent même pas s’entendre sur les lieux des matchs.

Sur la base des conseils d’experts en matière de lieu et de sécurité, la ligue a déclaré aux clubs qu’ils ne pourront pas jouer à domicile et que la moitié des stades réguliers des équipes ne peuvent pas être utilisés. Ce n’est pas seulement que des stades comme ceux appartenant à Brighton et Tottenham ont été transformés en installations médicales, le souci est que les fans essaieraient toujours de se rassembler à l’extérieur.

Mais les 20 clubs ne sont pas tous prêts à accepter les propositions de la ligue. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les opposants publics au plan sont des équipes confrontées à la relégation – Brighton et West Ham – plutôt qu’une équipe comme Liverpool sur le point de mettre fin à la sécheresse de 30 ans.

L’intégrité sportive et l’équité de la compétition seraient compromises, soutiennent les dissidents, si les équipes ne peuvent pas jouer dans un environnement familier.

Mais si empêcher la fin de la saison est une tentative d’éviter la relégation, cela pourrait être très coûteux pour la compétition dans son ensemble.

« Je ne pense vraiment pas que les gens pensent clairement aux ramifications si nous ne jouons pas », a déclaré Parish, dont le côté Palace se trouve confortablement au milieu de la table. «Nous serions dans une position où, fondamentalement, nous sommes des compagnies aériennes à partir d’août.»

Tel est le scénario apocalyptique – la ligue de football la plus riche du monde se retrouve avec un déficit qui, selon elle, pourrait dépasser 1 milliard de livres (1,3 milliard de dollars).

Les ramifications financières pourraient faire peur aux équipes et à leurs équipes d’accepter tout plan pour terminer la saison. L’argent ne peut servir qu’à payer pour atténuer les risques pour la santé dans un pays où le nombre de morts de coronavirus dépasse maintenant 30 000 et continue d’augmenter.

Le gouvernement qui a mis du temps à fermer les sports semble désormais pressé d’aider la Premier League à redémarrer.