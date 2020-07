Analogue Pocket excite le monde rétro, le remaniement d’Intel et d’autres actualités technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, par le biais du bulletin technique DGiT Daily, du mardi 28 juillet.

1. Analogue Pocket: pourquoi et qu’est-ce qui donne?

L’année dernière, l’Analogue Pocket a été annoncé pour 2020, euh, eh bien maintenant, il arrive en 2021 en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans notre monde.

Maintenant, nous savons que ce sera 200 $, et cela vous époustouflera ou c’est une curiosité: pourquoi quelqu’un paierait-il 199 $ pour une console portable qui ne joue qu’à de vieux jeux?

Eh bien mes amis, jetons un coup d’œil.

Ce que c’est:

Analogue est un fabricant de consoles portables de longue date, offrant des jeux rétro dans un matériel plutôt beau.

Là où il est intelligent, c’est son utilisation de puces FPGA (Field-Programmable Gate Array). Cela signifie que l’émulation matérielle est utilisée comme un appareil rétro tout-en-un pouvant jouer aux jeux Game Boy, Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx, avec un adaptateur requis pour les trois derniers.

L’appareil lui-même est un écran LCD de 3,5 pouces à 665ppi, avec une protection Gorilla Glass, une charge USB-C et une batterie de 4300 mAh avec entre 6 et 10 heures de lecture. Il y a le multijoueur, le jeu sans fil, un étui rigide et plus encore.

Cet écran représente donc environ 10 fois plus de pixels que le Game Boy, et il existe une personnalisation de l’expérience visuelle appelée « Modes d’affichage d’origine », qui imitent les profils d’affichage de certains appareils, ainsi que les bizarreries, les verrues et tout. En outre, des jeux verticaux rares peuvent être joués.

L’Analogue Pocket sera lancé pour 199,99 $, tandis que la station d’accueil en option pour vous permettre de jouer à des jeux sur votre téléviseur sera de 99 $.

Pourquoi est-ce important:

L’Analogue Pocket sera probablement très agréable, mais vous pouvez toujours acheter des Gameboys en état de marche, et ce n’est pas vraiment un marché extrêmement chaud.

Mais les jeux plus anciens comptent toujours, dont beaucoup sont intemporels et ne datent que de la résolution de l’écran plutôt que du gameplay lui-même.

Le vrai gagnant ici est que le Pocket utilise une puce FPGA pour l’émulation matérielle, ce qui signifie que les jeux qui y sont exécutés n’utilisent pas d’émulation logicielle.

La raison qui compte est qu’il recrée parfaitement l’expérience de la console, y compris les mêmes tics et défauts, comme des ralentissements aléatoires pendant les grands moments et les micro-boutons.

C’est bizarre, mais quand les vieux jeux fonctionnent trop vite, ils ne se sentent pas bien, et c’est une expérience partagée par les occasionnels et les joueurs rétro hardcore.

Pour 200 $, ouvrez votre monde de jeu à des jeux comme Link’s Awakening, les titres Golden Sun, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Super Mario Land 1, 2,3, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Tony Hawk’s Pro Skater 2 (!), Et le bon vieux Mario Golf: Advance Tour et d’innombrables jeux Pokemon soit parfaitement logique pour vous et vous précommanderez, soit vous apprécierez de garder 200 $ que vous avez mis de côté pour la technologie et les appareils de jeu pour les jeux modernes.

Pour moi? C’est un non doux, étant donné qu’il est difficile de mettre la main sur des cartouches, mais j’aime ce que je vois.

Espérons que le Pocket pourra être à la hauteur d’être un nouvel appareil de qualité pour ceux qui ont déjà brisé ce bouton de précommande.

2. Xiaomi envisage la possibilité de stocker des écouteurs dans votre smartphone. Belle idée, autre exemple d’innovation, mais pas sûr que ça ira n’importe où (Autorité Android).

3. Samsung Galaxy Watch 3 fuit dans une vidéo pratique: regardez-le ici! (Autorité Android).

4. Google étend officiellement son travail de la politique domestique à juillet 2021. Étant donné que Google a, vous savez, certaines données, c’est significatif (Autorité Android).

5. Charge rapide 5: la charge 100W + de Qualcomm passera de 0 à 50% en 5 minutes (Autorité Android).

6. L’application Alexa, un désordre chaud, a maintenant été repensée. Fait intéressant, les applications vocales tierces ont été abandonnées dans l’ordre, ce qui signifie qu’Amazon signale que les « compétences » sont en difficulté (TechCrunch).

7. Rumeurs: Nouvel iMac Intel à venir dès cette semaine, refonte improbable (9to5Mac).

8. Gros bouleversements de leadership chez Intel en réponse à d’énormes retards: le Dr Murthy Renduchintala partira, le Dr Ann Kelleher dirigera la poussée pour les processus 7 nm et 5 nm (Engadget).

9. Une cyberattaque sur Garmin a perturbé plus que des séances d’entraînement: services aéronautiques, planification de vol et cartographie (Wired).

10. Les fermes verticales pourraient produire tout le blé dont nous avons besoin – mais à un coût énergétique extrêmement élevé et avec de nombreuses questions sans réponse (Earther).

11. Lollapalooza 2020 diffuse cette année une émission spéciale de quatre jours gratuitement sur YouTube (YouTube).

12. Google construit un nouveau câble sous-marin privé entre l’Europe et les États-Unis (TechCrunch).

13. L’avion autonome d’Airbus vient de terminer avec succès les tests de roulage, de décollage et d’atterrissage (Business Insider).

14. «Quelqu’un d’autre a-t-il passé des heures sur son téléphone à passer d’une application à l’autre et à essayer de trouver quelque chose à faire sans rien faire? Est-ce la nouvelle norme? (r / nostupidquestions).

