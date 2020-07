Ana Obregón a tourné une scène de sexe avec Alonso Caparrós après avoir su qu’il était la cible de l’ETA

Ana Obregón était la principale protagoniste du premier programme du retour de «White Ants». Le programme Telecinco a passé en revue la vie de l’actrice et du présentateur en mettant l’accent sur la relation avec son fils Álex Lequio, victime d’un cancer récemment décédée, mais a également analysé d’autres moments amers de la vie du présentateur.

Ana Obregón et Alonso Caparrós

Comme le rappelait le programme, Ana Obregón a été la cible du groupe terroriste ETA dans les années 1990. Le 5 juillet 1997, quelques jours après la publication par ETA d’Ortega Lara, les journaux ont alerté que ETA traitait des informations sur l’actrice.. Obregón a tout appris en prenant son petit déjeuner avant une journée de plus de tournage du film « La mirada del otro ».

Ce jour-là, Obregón a dû enregistrer une scène de sexe avec un jeune Alonso Caparrós. Le collaborateur actuel de «Sálvame» a rappelé ses expériences lors de cette journée de tournage inhabituelle. « Tout était très écrasé, trop, comme s’il y avait un souci de tout faire rapidement»a rappelé Caparrós, qui a passé une demi-journée confiné dans une caravane avec Miguel Bosé.

« C’est une scène très forte »

«C’est une scène très forte, que je n’enseigne à personne», a avoué l’acteur à propos d’une séquence qui a été largement débattue à son époque. « Ana, qui était ma femme, entre dans la pièce et je suis seule à me masturber en regardant un magazineà. Elle a enlevé son haut et m’imagine, si jeune, et Ana Obregón mettant mes seins sur mon dos », dit-elle en faisant un acte de mémoire.

Caparrós rappelle que « ce jour-là, c’était comme si les planètes s’étaient réunies pour que tout puisse arriver ». Et c’est que juste dans cette scène, quand Ana était de retour, une concentration a explosé. « Pour l’éclairage, nous ne pouvions pas bouger jusqu’à ce qu’ils le réparent et qu’elle ait laissé tomber un autocollant« de sa poitrine, a rappelé le collaborateur Telecinco le plus souriant et minimisant la question.