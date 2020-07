Ana María Aldón traverse la salle d’opération en raison d’un problème qu’elle a subi dans «Survivors»

Passer par «Survivants» n’est jamais facile pour les candidats, qui vivent un grand changement dans leur corps, ainsi qu’un effort excessif qui cause des séquelles longtemps après avoir quitté le programme. Ana María Aldón en a souffert dans sa viande, ce qui l’a conduit à subir une intervention chirurgicale d’une clinique esthétique pour effectuer une intervention.

Ana María Aldón dans ‘Survivors’

Le survivant a été admis le matin du 17 juillet pour subir une opération thoracique consistant en remplacer une prothèse mammaire cela faisait dix ans. Cette intervention a dû être précipitée en raison des douleurs musculaires qu’Aldon avait subies depuis son passage sur l’île du Honduras. L’opération, qui a duré environ cinq heures, racontée dans « Viva la vida », ça s’est bien passé.

Ana María Aldón est sortie de l’hôpital un jour plus tard, à midi le 18 juillet. À son départ, accompagnée de José Ortega Cano, elle a déclaré que elle allait bien, bien que douloureuse à cause de l’intervention. «Demain, je frotte déjà, nettoie et pêche», commenta l’Andalou avec humour.

Défendre votre générosité

Il y a quelques jours, Ana María Aldón s’est défendue en direct sur Instagram de ceux qui la considéraient comme égoïste pour ne pas avoir partagé un bon hamburger dans « Survivors », parmi lesquels Gloria Camila. Cependant, le concurrent a assuré l’avoir partagé avec Rocío Flores, en plus de donner des pommes de terre et du pain à Albert Barranco et Jorge Pérez. « Cela n’apparaissait pas sur le programme, cela n’a pas été retiré et n’a pas été vu. Je ne sais pas pourquoi », a-t-il expliqué.