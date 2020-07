Amy Seimetz accuse l’ex Shane Carruth de l’avoir étranglée et de l’avoir menacée

L’actrice et réalisatrice Amy Seimetz a accusé son ex-petit ami, le réalisateur Shane Carruth, d’années de violence psychologique et physique, notamment une tentative de l’étrangler sur un lit, selon des documents judiciaires obtenus par TheWrap.

Seimetz, qui a réalisé la série télévisée «The Girlfriend Experience» et joué dans «Pet Sematary», a déposé une demande d’ordonnance d’interdiction de la violence domestique auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles le 12 juin. relation, qui, selon elle, a commencé vers décembre 2011 et s’est officiellement terminée en janvier 2018, où elle a déclaré que Carruth avait eu «des accès de colère et des accès de colère qui l’ont conduit à devenir émotionnellement, mentalement et physiquement violent».

Seimetz raconte qu’en octobre 2016, Carruth l’a étranglée sur un lit d’hôtel à New York, où elle séjournait tout en travaillant sur un film. Elle dit que Carruth « était contrariée que je sois allé à un dîner-réunion avec des collègues. »

«Il a ensuite sauté sur moi et a commencé à m’étrangler avec ses mains», dit-elle. «J’ai eu peur que M. Carruth me tue et j’ai essayé de dire à M. Carruth d’arrêter. Alors que je commençais à avoir du mal à respirer, M. Carruth a finalement cessé de m’étrangler.

Seimetz a déclaré que c’était après cet incident que Carruth «avait commencé à la maltraiter verbalement et émotionnellement» quotidiennement, ajoutant qu’il lui criait dessus et l’appellerait, et lui enverrait «des SMS et des e-mails abusifs et harcelants». La violence physique s’est également poursuivie, a-t-elle dit, et lui a laissé des ecchymoses sur le corps.

TheWrap a contacté un représentant de Carruth pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Seimetz a déclaré qu’elle avait essayé de quitter la relation «à plusieurs reprises», mais qu’elle ressentait «un sentiment de responsabilité de revenir à la relation» lorsque Carruth la submergeait de courriels et de SMS. Les messages lui demanderaient de revenir, a-t-elle dit, et la laisseraient croire qu ‘«il était dans un état de désespoir et peut-être suicidaire».

Selon les documents, Seimetz avait précédemment obtenu une ordonnance de non-communication contre Carruth en août 2018, après quoi, a déclaré Seimetz, il lui a écrit dans un e-mail: «Vous voulez me battre? Amène le. Je te tuerai. »

Seimetz a déclaré que ces messages se sont poursuivis jusqu’en 2020 et sont devenus «encore plus intenses» dans les mois qui ont conduit à sa demande d’ordonnance d’interdiction actuelle.

L’ordonnance d’interdiction temporaire a été accordée puis signifiée à Carruth le 15 juin, et une audience pour rendre l’ordonnance permanente est prévue le mardi 28 juillet.

Le film 2004 de Carruth «Primer» a remporté le Grand Prix du Jury au Festival du Film de Sundance, et son prochain long métrage «Upstream Color» le mettait en vedette à la fois lui et Seimetz.