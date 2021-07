Amoureux de ma femme : coincé entre sa femme et la copine de son meilleur ami, Daniel Auteuil de retour sur France 3

Après une sortie en salle au mois d’avril 2018, le film intitulé « Amoureux de ma femme » s’offre un retour, mais cette fois-ci sur le petit écran. France 3 a en effet programmé la diffusion du long-métrage ce soir à 21H05 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et pour bien commencer la semaine.

Créé par Daniel Auteuil à qui l’on doit déjà des titres comme « Adieu Monsieur Haffmann » ou encore « Rémi Sans Famille » et réalisé par Florian Zeller, l’homme derrière le célèbre « The Father », ce film est un fabuleux mélange entre la comédie et la romance. Il s’agit d’un long-métrage qui met en scène le créateur lui-même ainsi que Gérard Depardieu dans une histoire de cœur très compliquée. Nous avons donc décidé d’écrire cet article pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend ce soir.

« Amoureux de ma femme », de quoi ça parle ?

Eh bien, pour ce film Daniel Auteuil a décidé de s’attaquer de nouveau à la comédie, son domaine de prédilection, mais pour changer, il y a ajouté une bonne dose de romance dont il est lui-même l’acteur principal.

« Amoureux de ma femme » suit donc l’histoire de Daniel qui va bientôt vivre une des situations les plus compliquées de sa vie. Un jour, il demande à son meilleur ami Patrick de venir chez lui pour un diner entre couples, sachant que ce dernier vient de se trouver une nouvelle petite amie après avoir rompu avec la meilleure amie de la femme de Daniel. Évidemment, le fait d’avoir invité l’homme qui a brisé le cœur de son amie ne plait pas du tout à Isabelle, mais elle n’a pas trop le choix, car c’est déjà trop tard. Comme prévu, les deux invités débarquent alors chez eux et c’est la grande surprise pour Daniel en voyant la beauté de la jeune Emma.

Il tombe directement sous le charme de la compagne de son meilleur ami et bien que très amoureux de son épouse, il n’arrête pas de déshabiller du regard la jeune femme. De plus, débordant d’imagination, il croit la voir se déshabiller durant toute la soirée et rêve d’une escapade romantique avec elle à Venise. Cependant, Isabelle, la femme de Daniel qui est déjà très offusquée par la différence d’âge entre Emma et Patrick commence à se poser des questions sur son mari. Coincé entre sa femme, son meilleur ami et son grand amour, Daniel devra ainsi passer le reste de cette soirée à tenter de ne pas trop montrer son attirance pour Emma. Va-t-il réussir ou au contraire va-t-il avouer ses sentiments ? On vous laisse le découvrir ce soir.

Le casting et les personnages du film

AMOUREUX DE MA FEMME Bande Annonce Daniel Auteuil, Gerard Depardieu, Film Français

Lire cette vidéo sur YouTube

Comme nous le savons déjà, Daniel Auteuil, le créateur lui-même a décidé d’incarner le personnage principal de son propre film « Amoureux de ma femme ». Il y joue le rôle de Daniel, le mari complètement fou d’amour pour la copine de son meilleur ami. À ses côtés, nous avons également le grand Gérard Depardieu dans le rôle de Patrick, Adriana Ugarte dans le rôle d’Emma (Mirage, Palmiers dans la neige), Sandrine Kiberlain dans le rôle d’Isabelle (Les 2 Alfred, Dix Pour Cent), Alain Doutey dans le rôle de Bruno (Joyeuse retraite, Meurtres à Albi), Christina Crevillén, Eva Chico, Brigitte Aubry, Nicolas Benetti, Sonia Bonny et Florence Coste.

Si vous êtes donc fans de comédie romantique, ou si vous aimez les œuvres de Daniel Auteuil, ne ratez pas la diffusion de son film « Amoureux de ma femme », ce soir à 21H05 sur France 3.