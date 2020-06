AMOUREUX DE LIVRES !!! George RR Martin fait allusion à la sortie de « WINDS OF WINTER » !!! Est-ce que Cersei aura sa REVENGE ??? Connaissez la date de sortie ici !!!

VENTS D’HIVER sera le sixième livre de la séquence de sept volumes au total de la série «Un chant de glace et de feu». Ecrit par George RR Martin, la suite est attendue prochainement.

Une chanson de glace et de feu:

A Song of Ice and Fire est une série de roman fantastique. La première partie de la série a été publiée en 1996, suivie par les autres parties du livre publiées respectivement en 1998, 2000, 2005 et 2011. La première partie a commencé en 1991 et a duré cinq ans. pour son achèvement.

La dernière partie du livre:

La dernière partie qui sera la septième partie du livre s’intitule «Un rêve de printemps». La septième partie devrait être publiée après la sixième partie. Mais si l’on considère la vitesse d’écriture de Martin, on ne s’attend peut-être pas à ce livre très bientôt. Martin est un très bon écrivain, c’est lui qui ajoute des détails dans ses livres. Par conséquent, il est général pour lui de prendre du temps lors de l’écriture pour donner à son livre un but lucratif et fascinant.

Vents d’hiver:

Date de sortie:

Dans un article de blog, George RR Martin a déclaré qu’il n’avait pas terminé la rédaction de la partie correspondante. Martin a dit qu’il s’isolerait dans les montagnes pendant une longue période afin de terminer Winds of Winter. L’auteur a déclaré que dans la profondeur de la nature, il trouverait l’inspiration et rédigerait régulièrement son livre afin qu’il puisse être publié prochainement.

Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit disponible sur le marché dès que possible.

TERRAIN:

Il est prévu que le livre suivra le scénario du cinquième volume intitulé Danse des dragons, où Jon Snow est décédé à la fin du livre.

Il sera intéressant de voir si Cersei est capable de prendre sa revanche d’ici la fin de la série.