Ammonite Review: Kate Winslet et Saoirse Ronan Romance Manque de chaleur

Mary est sceptique quant à l’arrangement mais elle a besoin d’argent, et peut-être que ce serait bien d’avoir un assistant? Non pas que Charlotte soit d’une grande aide, la santé de la jeune femme se détériorant rapidement. Pourtant, alors que Mary vient soigner sa pupille indésirable, assumant un rôle presque semblable à celui d’un conjoint dans la santé de Charlotte, elle et Charlotte trouvent une parenté improbable et peut-être d’autres devoirs conjugaux.

Filmé avec une intimité planante par Lee, le film retrace leur histoire d’amour naissante à travers une photographie de poche excessive. Lorsqu’il est utilisé pendant des scènes de Mary, et plus tard de Charlotte, sur la rive du Dorset en train de tirer des fossiles du fond marin, cela peut être assez évocateur. Mais dans l’ensemble, l’approche est trop stricte, le scénario de Lee et sa mise en scène terne reposant fortement sur l’inférence.

Donc Ammonite devient aussi morne que la façon dont le film choisit d’interpréter l’œuvre de Mary. Ce qui est malheureux puisque Winslet et Ronan font un travail sans faille et sans peur ici. À la recherche d’une authenticité romantique qui manque au reste du film, Winslet et Ronan s’engagent dans des portraits de regret silencieux et des vies d’expériences qu’ils ont décidé de ne pas dire.

Pourtant, ensemble, la chimie entre Winslet et Ronan ne fait jamais d’étincelles. Pour être sûr qu’il y a plusieurs scènes de sexe apparemment obligatoires avec leur nudité obligatoire, mais jusqu’à la façon dont les scènes sont écrites et éditées, avec des coupes de bon goût aux bougies allumées et à la lumière du matin, l’impact est plus emballé pour une campagne de la saison des récompenses que le racontant une romance éclair.

Il est quelque peu injuste de comparer Ammonite à l’année dernière Portrait d’une dame en feu– le somptueux film français de Céline Sciamma sur deux amants de l’autre côté de la Manche – tout simplement parce qu’ils sont tous les deux des histoires d’amour lesbiennes. Il y a de la place pour d’innombrables romances LGBTQ + dans tous les contextes d’époque, tout comme il y a de la place pour tous les autres récits de liaisons et de rendez-vous en bord de mer. Mais ces films peuvent encore être comparés uniquement à des histoires d’amour. Et tandis que Portrait de dame en feu est aussi un film silencieux, presque muet pour de larges pans de son temps de défilement, la passion dans ses cadres exquis est chaude au toucher.

