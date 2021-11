Après American Horror Story, que devient l’actrice Taissa Farmiga ?

Elle n’a peut-être que 27 ans, mais Taissa Farmiga a mené une carrière impressionnante et bien remplie en tant qu’actrice. La native du New Jersey a touché à tout : le cinéma, la télévision et même la scène. En 2016, Taissa Farmiga a fait ses débuts à Broadway dans la pièce “Buried Child”. Avant cela, elle a joué dans des films comme Mindscape et The Bling Ring. La plupart des gens, cependant, reconnaissent Taissa Farmiga pour son rôle dans la série d’anthologie American Horror Story, où elle est apparue dans les saisons Murder House (saison 1), Coven (saison 3), Roanoke (saison 6) et Apocalypse (saison 8).

Taissa Farmiga a été encouragée à jouer la comédie après que sa sœur, Vera Farmiga, a décidé qu’elle voulait l’utiliser dans le film Higher Ground de 2011 pour jouer une version plus jeune d’elle-même. Aujourd’hui, Vera Farmiga est une actrice reconnue qui a non seulement reçu une nomination aux Oscars pour son rôle dans In the Air, mais qui a actuellement trois projets en post-production. Tout comme sa sœur, Taissa a passé une bonne partie de l’année 2021 à se constituer un curriculum vitae d’actrice, et elle devrait même jouer un rôle important dans une série très attendue.

La dernière apparition de Taissa Farmiga dans American Horror Story remonte à 2018. Depuis, d’après Allociné, elle a joué dans six projets : La Mule, The Twilight Zone : la quatrième dimension, Justice League Dark : Apokolips War, 50 States of Fright, John and the Hole, et son projet le plus récent est une série intitulée The Gilded Age. En 2019, il a été annoncé que Taissa Farmiga avait obtenu un rôle dans la série dramatique de HBO, qui raconte l’histoire de titans millionnaires de la ville de New York dans les années 1880. Taissa Farmiga a rejoint un casting talentueux qui comprenait déjà Christine Baranski, Cynthia Nixon, Amanda Peet et Morgan Spector.

Dans la série, le personnage de Taissa Farmiga, Gladys Russell, est décrit comme la fille d’une famille aisée qui espère ne plus être traitée comme une enfant et aspire à sortir et à rencontrer des prétendants potentiels. Dans une interview de 2019, Taissa Farmiga a partagé que, bien qu’elle joue généralement des rôles dramatiques lourds, elle est une personne très légère et heureuse.

“Dans ma vie professionnelle, j’aime plonger dans des choses plus profondes”, a-t-elle déclaré. “Mais je saute normalement dedans et hors de ça parce que je ne peux pas rester assise longtemps.”

Pour rappel, vous pouvez voir la série American Horror Story en streaming sur Netflix.