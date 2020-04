American Gods Saison 3: Yetide Badaki confirme 10 Eps et publie une image BTS

La troisième saison de STARZ Dieux américains a eu un peu de production « cahoteuse » au cours des derniers mois, avec des fans de la populaire Neil Gaiman adaptation avide de nouvelles (toute nouvelle) sur le moment où la série fera son retour. Heureusement, les stars de la série aiment Bruce Langley (Tech Boy), Ricky Whittle (Shadow Moon), et Yetide Badaki (Bliquis) a intensifié son « fu de médias sociaux » pour faire le double devoir en tant que gens de relations publiques non officiels. En fait, le mois dernier, Badaki a publié une image dans les coulisses qui donnait l’impression distincte que Bilquis prendrait son envol cette saison (ainsi qu’un clip d’elle montrant un peu d’amour au génie musical tardif). Prince via un « Let’s Go Crazy »). Maintenant, elle est de retour sur les réseaux sociaux avec une image de retour de l’un des looks envisagés pour le dixième épisode de la saison à venir. Deux grandes choses à propos de ce poste: nous espérons que nous aurons plus de Bilquis de l’ère des années 70 cette saison, et elle confirme officiellement que la saison sera de dix épisodes (contre huit épisodes pour la deuxième saison).

Voir ce post sur Instagram ❤️Retour au tournage de l’épisode 10, saison 3 ❤️ (Oui, la saison à venir est de 10 épisodes !!!) L’un des nombreux looks que nous avons envisagés d’utiliser🥰 Énorme cri à notre incroyable équipe de coiffure et de maquillage🙌🏿✨🙌🏿✨ @ c2h4productions @hairmovements & LE @colin_penman sont incroyables❤️ Vous manquez tous! ❤️ 📸 @colin_penman #AmericanGods #Bilquis Un post partagé par Yetide Badaki (@yetide) le 23 avril 2020 à 12h01 PDT

L’adaptation de STARZ Neil Gaimanc’est Dieux américains apporte un certain nombre de nouveaux visages pour la saison à venir. Blythe DannerDemeter est la déesse grecque de la moisson, et un dieu avec une histoire romantique non résolue avec M. mercredi. Ashley Reyes« Cordelia est une détraquée de l’université, intelligente mais rebelle, confrontée à une augmentation des factures juridiques et de la dette étudiante avant l’arrivée de M. mercredi dans sa vie. Maintenant, elle voyage à travers le pays pour rencontrer les amis excentriques de son patron et l’aider avec des « trucs technologiques », ignorant qu’elle est prise dans une bataille divine pour l’âme de l’Amérique. Herizen Guardiola‘s Oshun est la déesse Yoruban de l’amour, de la pureté, de la fertilité qui a élevé et renforcé le peuple esclave qui a construit l’Amérique. Bien que connue comme la gardienne de l’équilibre et la mère de la douceur, Oshun est formidable et connue pour sa force spirituelle. Eric JohnsonChad Mulligan est le chef de la police de Lakeside, qui passe ses journées à arbitrer les différends entre les habitants, il a connu toute sa vie jusqu’à ce qu’une adolescente locale disparaisse, déclenchant une panique de paranoïa et de blâme qui menace de déchirer la ville bien-aimée du Tchad.

Dominique JacksonMme World est une incarnation de Crispin Gloverest M. World (avec Danny Trejo qui va jouer une autre version cette saison), qui cherche à contrôler le destin avec une nouvelle technologie mystérieuse qui, si elle est mise en ligne, aura le pouvoir de dominer l’attention de l’humanité. Et dans cet âge moderne, l’attention est l’adoration. Marilyn MansonJohan Wengren est le chanteur sanguinaire du groupe de death metal viking Blood Death. Wengren et le groupe jouent un rôle important dans la guerre de mercredi contre les nouveaux dieux. Lela Loren‘s Marguerite Olsen est une journaliste de confiance pour le journal local, une mère célibataire engagée de deux enfants et un gestionnaire immobilier sans fioritures. Julia SweeneyAnn-Marie Hinzelmann est le wagon de bienvenue d’une femme désarmante et chaleureuse pour Shadow quand il arrive à Lakeside. Elle est la propriétaire d’un petit dépanneur, une artisane de leurre de pêche de renommée mondiale et le maire auto-désigné non officiel. Wale‘s Chango est l’un des Orishas, ​​les dieux des ancêtres de l’Ombre, le guidant dans ce voyage. Iwan Rheon‘s Doyle est un lutin charmant et de bonne humeur qui a embrassé une fois ses stéréotypes Lucky Charms-St. Paddy’s Day image mais se retrouve maintenant sur la voie d’une vie plus digne et plus honorable.

STARZ’s Dieux américains La saison 3 suit Shadow alors qu’il tente de se séparer et de s’affirmer comme son propre homme, enracinant dans la ville idyllique enneigée de Lakeside, WI, où il découvrira un sombre secret tout en explorant les questions de sa propre divinité. Guidé dans ce voyage spirituel par les dieux de ses ancêtres noirs, les Orishas, ​​Shadow doit décider exactement qui il est: un dieu en quête de vénération ou un homme au service du «nous». La série met en vedette Whittle, Badaki, Langley, Glover, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Omid Abtahi, Demore Barnes, Peter Stormare, Sakina Jaffrey, Dean Winters, Devery Jacobs, Kahyun Kim, Derek Theler, Laura Bell Bundy, et Christian Lloyd.

Le post American Gods Saison 3: Yetide Badaki confirme 10 Eps, publie BTS Image paru en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.