Amel Bent : Son mari Patrick Antonelli pourrait bientôt retourner en prison

Choc pour la chanteuse Amel Bent, son mari Patrick Antonelli pourrait être à nouveau mis derrière les barreaux dès le 8 juillet 2020. Pour rappel, le vendredi 19 juin dernier il a été jugé par le tribunal correctionnel de Nanterre pour corruption et blanchiment d’argent concernant un permis de conduire.

Amel Bent , qui vient de terminer la dernière saison de The Voice en tant que coach n’a même pas le temps de se reposer. Son mari, Patrick Antonelli, risque de retourner en prison dès le 8 juillet. Impliqué dans une affaire de trafic de permis de conduire, il vient se présenter pour corruption et blanchiment d’argent devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Le procès s’est déroulé sur trois jours, entre le 17 et le 19 juin dernier. C’est une triste nouvelle qui a tellement choqué la star.

Le procureur a requis 5 ans de prison, dont deux avec sursis

Le ministère public a demandé cinq ans de prison dont deux avec sursis, et une amende de 150 000 euros contre Patrick Antonelli. Ce dernier était impliqué dans la vente de milliers de permis de conduire depuis 2013 et avait déjà fait plusieurs mois de prison en 2016 pour la même affaire. Amel Bent devrait être prête à voir une nouvelle fois son mari emprisonné, et pour une plus longue période.

Il a fait tout cela pour financier la chanteuse ?

Patrick Antonelli a admis qu’il fait tout cela pour arriver au niveau financier de la chanteuse dont il est tombé follement amoureux. Amel Bent se prépare déjà à faire face à une décision lourde de conséquences pour sa vie et continue malgré tout à soutenir son mari dans cette période difficile.