AMD annonce les APU de bureau Ryzen série 4000 – De nouveaux héros à petit budget?

Les processeurs de nom de code «renoir» d’AMD font maintenant leur chemin sur le bureau sous la forme d’APU AMD Ryzen série 4000 (unités de traitement accéléré). Nous avons récemment vu un certain nombre de fuites et de rumeurs concernant ces processeurs de nouvelle génération avec des graphiques Vega intégrés, en particulier en ce qui concerne les performances d’overclocking de ces puces. Désormais, la série de processeurs a été officiellement annoncée par AMD.

Les processeurs 7 nm basés sur Zen 2 arriveront d’abord sur le bureau dans un emballage OEM, mais cela ne signifie pas que nous, les constructeurs de PC bricoleurs, n’avons rien à craindre. AMD affirme que si les processeurs seront livrés avec des systèmes pré-construits pour commencer, et bien que la société «ne puisse pas divulguer l’intégralité de sa feuille de route, il y a des APU de nouvelle génération pour les cartes mères des séries 400 et 500».

Donc, pour ceux d’entre vous qui possèdent peut-être déjà une carte mère AMD B450 et un processeur Ryzen 5 3400G, et qui attendaient une mise à niveau, il ne devrait pas y avoir trop longtemps à attendre! Et il en va de même pour ceux d’entre vous qui ont hésité à commencer votre PC de jeu à petit budget avec une carte mère AMD B550 et un APU Ryzen série 4000. Ils arriveront sur le marché du bricolage – pas encore, mais bientôt.

Cette série d’APU qui vient d’être annoncée est le successeur des APU AMD Ryzen de la série 3000 actuels, et les deux alignements sont destinés à agir, avant tout, comme des SoC (système sur puces) avec des processeurs puissants qui fournissent également des graphiques intégrés stellaires. Le principal attrait de ces processeurs réside dans leur capacité à effectuer des tâches graphiquement intensives telles que – duh – gaming, le tout sans avoir besoin de l’une des meilleures cartes graphiques.

Cœurs / threads Fréquence Cache Cœurs graphiques Fréquence graphique TDP Ryzen 7 4700G 8/16 4,4 / 3,6 GHz 12 Mo 8 2100 MHz 65 W Ryzen 5 4600G 6/12 4,2 / 3,7 GHz 11 Mo 7 1900 MHz 65 W Ryzen 3 4300G 4/8 4 / 3,8 GHz 6 Mo 6 1700 MHz 65 W Ryzen 7 4700GE 8/16 4,3 / 3,1 GHz 12 Mo 8 2000 MHz 35 W Ryzen 5 4600GE 6/12 4,2 / 3,3 GHz 11 Mo 7 1900 MHz 35 W Ryzen 3 4300GE 4/8 4 / 3,5 GHz 6 Mo 6 1700 MHz 35 W

Évidemment, nous ne pouvons pas nous attendre à des niveaux de performances GPU discrets, ici, mais avec cette série 4000, il semble que nous puissions espérer 60 ips sur des paramètres faibles à moyens à 1080p dans de nombreux jeux, sans l’utilisation d’une carte graphique du tout. Pour ceux qui souhaitent une configuration de jeu économique ou ceux qui souhaitent une configuration de travail également capable de jouer, cela pourrait être l’option parfaite. Qu’est-ce qui nous fait penser que ces APU seront capables de tels résultats, demandez-vous? Ce seraient les propres références d’AMD.

AMD Ryzen 5 4600G est montré par AMD pour effectuer 21% mieux que le 3400G dans Cinebench lors du test des performances monothread, 94% mieux lors du test des performances multi-thread et 6% mieux en matière de performances graphiques dans 3DMark Time Spy . Cependant, les performances graphiques réelles sont acquises dans le Ryzen 7 4700G, avec 152% de performances multicœurs accrues et 19% de performances graphiques accrues par rapport au 3400G.

La série 4000 est également présentée en se comparant très favorablement aux processeurs Intel de 9e génération comparables, même en ce qui concerne les performances à un seul thread, le 4700G surpassant le Core i7 9700 dans les mêmes benchmarks monothread, multithread et graphiques ( bien que ce dernier ne devrait pas être une surprise puisque les APU de la série 4000 ont intégré les cœurs graphiques Vega comme marque de fabrique).

Alors que ces points de repère comparent les APU aux processeurs Intel de 9e génération (probablement en raison du manque de disponibilité des processeurs de 10e génération), AMD pense qu’ils se compareraient également favorablement aux processeurs de 10e génération. Ainsi, avec ces APU 4000G, nous constatons des performances jusqu’à 2,5 fois améliorées par rapport à la génération précédente d’APU, et dans l’ensemble, il y a des améliorations significatives non seulement en termes de performances graphiques, comme on pouvait s’y attendre, mais même en mono-thread et multi-thread. des performances attendues avec le passage de l’architecture Zen + à l’architecture Zen 2.

Analyse: les APU AMD Ryzen série 4000 pourraient être les nouveaux héros du budget

Nous avions déjà une idée que ces processeurs fonctionneraient bien, en particulier en matière d’overclocking. Nous avons vu l’AMD Ryzen 7 4700G atteindre une vitesse d’horloge de 4,7 GHz et overclocker sa mémoire à 4400 MHz avec un rapport 1: 1 UCLK / FCLK pour une latence extrêmement faible. Nous avons également vu à quel point les ordinateurs portables AMD Renoir fonctionnent dans la nature, offrant certaines des meilleures offres de valeur sur les ordinateurs portables de jeu, même si nous ne considérons pas les graphiques Vega intégrés. Ces nouveaux APU de bureau sont essentiellement les mêmes que leurs homologues mobiles Renoir, mais avec des TDP accrus et des réglages supplémentaires pour la puissance plus élevée et les facteurs de forme plus grands des PC de bureau.

Donc, il semble que nous pourrions bientôt avoir un nouveau roi du processeur budgétaire en ville. Notre choix actuel pour le meilleur processeur de jeu à petit budget est l’AMD Ryzen 3 3300X, et il y a également une concurrence étroite avec l’Intel Core i3 10300 – bientôt, cependant, un APU AMD Ryzen série 4000 pourrait être le choix idéal pour les versions ultra-budgétaires . Et par «ultra-budget», je veux dire toute construction qui ne nécessite pas d’éclabousser 150 $ + sur une carte graphique distincte. Nous devrons attendre de voir quel est le rapport qualité-prix des offres de performance sur la gamme une fois qu’elles seront sur le marché des constructeurs de PC de bricolage, ce qui, espérons-le, le sera dès que AMD l’impliquera.