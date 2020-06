AMC Masques Outrage; Jamie Foxx comme Mike Tyson

Dans Movie News Rundown d’aujourd’hui: les cinémas AMC ne se soucient pas si vous portez un masque; Arnold Schwarzenegger appelle «un crétin absolu[s] qui ne sait pas lire »; Jamie Foxx discute de sa transformation en Mike Tyson pour un nouveau biopic; et un aperçu de la publication en temps opportun Mlle Juneteenth. De plus: les premiers emplois AD sont sur le point de devenir plus difficiles.

Théâtres et masques AMC: Dans un titre innocent Variété pièce («AMC Theatres dévoile des plans pour rouvrir pendant le coronavirus»), le PDG de la chaîne de théâtre, Adam Aron, a déclaré que les théâtres AMC n’obligeront pas les invités à porter des masques parce que «nous ne voulions pas être entraînés dans une controverse politique. … Nous pensions que cela pourrait être contre-productif si nous forçions le port du masque sur ces personnes qui croient fermement que ce n’est pas nécessaire. »

Hm, les gens ont-ils aimé ça?: «La science est unanime – si nous portons tous des masques, nous ralentissons la propagation et pouvons rouvrir en toute sécurité. Ce n’est pas une question politique. Quiconque en fait un enjeu politique est un idiot absolu qui ne sait pas lire », a déclaré l’ancien gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger, exprimant un sentiment partagé par des dizaines de milliers de personnes qui l’ont retweeté.

Point de vue d’un autre homme: Il a été noté que certains hommes considèrent les masques comme des hommes. Mais James Mangold, qui a «homme» juste en son nom et est le réalisateur de nombreux films virils que nous aimons, y compris Ford contre Ferrari et Terres de flic, a proposé des retweets de choix, notamment: « Hey @AMCTheatres – permettez-vous aux gens de fumer dans vos cinémas s’ils «croient fermement» que ça va? »

Qu’en est-il des autres théâtres? Regal Cinemas a déclaré vendredi qu’il lui faudrait des masques, TheWrap rapports.

Bon Dieu, je dis: Faites simplement participer les masques à l’expérience théâtrale.

«Réaliser des films est une activité dangereuse»: En Slamdance /Cinéaste webinaire que vous pouvez regarder ici, l’avocat David A. Pierce a expliqué pourquoi les premières publicités sont sur le point de devenir encore plus importantes sur les plateaux de tournage – ce sont elles qui seront responsables de la protection de tout le monde contre COVID-19. Ce sont aussi eux qui sont chargés de surveiller l’horloge. David dit que ces deux emplois ne sont pas contradictoires.

Jamie Foxx comme Mike Tyson: Jamie Foxx a déclaré sur la série Instagram Live de Mark Birnbaum Rattraper qu’il va jouer Mike Tyson dans un biopic. Peut-il réussir la transformation? « Je vous garantis que les gens me tomberont dessus dans la rue, demanderont des autographes et penseront que je suis Mike », a-t-il déclaré. Regardez à la marque 52:45:

Joyeux Juneteenth: La chérie de Sundance Miss Juneteenth, le premier film de Channing Godfrey Peoples, arrive aujourd’hui, Juneteenth, au moment même où la journée autrefois négligée gagne en reconnaissance grâce à notre évaluation de la race menée par Black Lives Matter. Juneteenth était le 19 juin 1865, jour où l’esclavage a été aboli au Texas – plus de deux ans après la proclamation de l’émancipation. Le film ne parle pas directement de Juneteenth: il suit Nicole Beharie en tant qu’ancienne reine de beauté guidant sa fille (Alexis Chikaeze) dans un spectacle appelé Miss Juneteenth. «Cela m’attriste que nous soyons en ce moment où nous sommes. Nous parlons de Noirs trouvant leur liberté avec deux ans et demi de retard, et nous sommes toujours dans un endroit en 2020 où nous parlons de Noirs ayant même la liberté de respirer », a déclaré Peoples dans une interview à EW. Voici une bande-annonce:

Commentaire du jour: Un lecteur nommé Kate commente notre podcast avec le réalisateur Jeffrey McHale, dont un formidable documentaire Tu n’es pas Nomi est à propos Showgirls: «Je n’ai jamais compris la haine pour Showgirls, ou le fait que tout spectateur averti pourrait ne pas aimer ce film. De plus, c’est clairement centré sur une histoire d’amour lesbienne, cela n’a pas été découvert « après coup ». Cela me mystifie encore aujourd’hui que les gens semblent déterminés à mal lire ce film. Je ne sais pas pourquoi il faut un podcast d’explications pour prouver que c’est bon. C’est bon. Regardez-le de vos propres yeux et laissez tomber vos préjugés. »

Vous pouvez écouter ce podcast inutile sur Apple, Spotify ou ici: