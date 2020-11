Amber Heard répond à ces rumeurs de licenciement Aquaman 2

Biocanina Fiprodog 67mg Petit Chien de 2 à 10kg 3 pipettes

Les pipettes Biocanina FiproDog 67mg aident votre chien à se débarrasser des puces et autres acariens. Ces pipettes contiennent du Fipronil, une solution limpide incolore qui agit durant 6 semaines et qui protège votre chien en toutes situations. Sa formule non toxique est sainte pour la peau de votre chien.