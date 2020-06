Amber Heard remplacé? Tout ce que nous savons à ce jourHonk News

– – –

Emilia Clarke ou Amber Heard

Aquaman 2: Amber Heard remplacé ou non

Il y a beaucoup de rumeurs dans l’air concernant le nouvel épisode d’Aquaman, c’est-à-dire Aquaman 2. On s’attend à ce qu’Amber Heard ait son rôle limité au seul premier épisode. Le nouveau versement verra son remplacement. On s’attend à ce que nous puissions voir la renommée de Game Of Thrones Emilia Clarke remplacer Amber Heard.

Ce n’est qu’une rumeur selon laquelle les frères Warner ont remplacé Amber Heard dans Aquaman 2, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de mises à jour confirmées. Certains responsables disent que ce remplaçant est dû aux questions légales contre Johnny Depp, son ex. C’est précisément sa vie personnelle qui affecte sa vie professionnelle. Maintenant, les Warner Bros veulent une nouvelle étoile pour le personnage «Mera» d’Aquaman. Ils envisagent d’encadrer Emilia Clarke comme leur reine de l’Atlantide.

– – –

Les stars Emilia et Jason Mamoa ont déjà été vues ensemble dans Game of Thrones. L’émission a été diffusée sur l’une des chaînes HBO TV. Ils sont tous deux apparus sous les noms de Daenerys Targaryen et Khal Drogo.

La date de sortie du nouveau film

S’il est vrai qu’Emilia rejoindra l’Aquaman 2, alors il n’y aurait aucun problème à filmer le film bientôt. Après le grand succès d’Aquaman, les fans attendent avec impatience la suite, c’est-à-dire Aquaman 2.

L’Aquaman est en fait le plus grand film surhumain DC Comic de tous les temps. Les barres sont déjà assez hautes pour le deuxième film. Il n’y a donc pas de venue d’Aquaman 2 avant l’année 2022. Le scénariste du film est David Leslie, Johnson McGoldrick. Eh bien, la date de sortie selon les rapports jusqu’à présent est le 16 décembre 2022. Ainsi, les fans se gardent libres pour la période de Noël en 2022.

Eh bien, le nouvel épisode d’Aquaman, c’est-à-dire Aquaman 2, apportera vraiment quelque chose de plus aventureux aux téléspectateurs. Le versement sera également distribué par les Warner Bros. Bien jusqu’à la sortie ou toute autre annonce, le mieux que nous puissions faire est d’attendre patiemment. Si vous voulez en savoir plus sur le nouveau versement, restez à l’écoute sur notre site.

– – –