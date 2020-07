Amber Heard nie avoir fabriqué des blessures dans le procès en diffamation de Depp – betanewsfr

Par PAN PYLAS LONDON (AP) – Amber Heard a nié mardi avoir fabriqué des blessures pour montrer que son mari de l’époque, Johnny Depp, avait été violent à son égard alors qu’elle se rendait au box des témoins pour son deuxième jour de preuve dans l’affaire de diffamation de Depp contre un Britannique. tabloïd sur les allégations de violence domestique. À la Haute Cour de Grande-Bretagne à Londres, l’avocate de Depp, Eleanor Laws, a cherché à montrer via une série de clips vidéo depuis un ascenseur de l’immeuble d’appartements du couple à Los Angeles que Heard a fabriqué une blessure à la suite d’un incident survenu le 21 mai 2016 qui a pris fin. avec la police arrivant sur les lieux. Les lois se sont également demandé pourquoi d’autres personnes dans le bâtiment n’avaient pas remarqué de blessures dans les jours qui ont suivi. L’actrice a allégué que Depp, 57 ans, lui avait jeté un téléphone «comme s’il était un lanceur de baseball» ce soir-là, la frappant à la joue et à l’œil droits. Heard, 34 ans, a nié l’allégation selon laquelle elle inventait des choses et a déclaré qu’elle portait du maquillage en quittant la maison, ce qui aurait pu camoufler toute blessure. «Bien sûr, j’ai eu une blessure», dit-elle. Laws a également interrogé Heard sur les messages texte qu’elle avait envoyés à Depp dans les jours qui ont suivi l’incident présumé et sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déposé d’ordonnance de non-communication immédiatement après. «Je pensais que cela pourrait rester secret pendant quelques jours et que ces quelques jours étaient des jours précieux dans la période la plus difficile de ma vie, et probablement aussi difficile pour Johnny, et j’aurais fait n’importe quoi pour avoir ces quelques jours d’intimité », A déclaré Heard. Heard a également nié avoir eu une «relation illicite» avec qui que ce soit pendant son séjour avec Depp, en particulier avec le PDG de Tesla Elon Musk ou l’acteur James Franco. « Ce n’est pas que cela compte beaucoup », a déclaré Heard. Le tribunal examine le procès en diffamation de Depp contre le journal The Sun pour un article d’avril 2018 qui le qualifiait de «batteur d’épouse» pour avoir prétendument abusé de Heard. Depp poursuit l’éditeur du Sun, News Group Newspapers, et le rédacteur en chef du journal, Dan Wootton, pour l’article. La star hollywoodienne nie fermement avoir abusé de Heard et était au tribunal pour entendre son ex-femme. Lundi, au cours de sa première journée de témoignage, elle a accusé son ex-mari de l’avoir maltraitée physiquement et verbalement alors qu’il se livrait à une consommation excessive d’alcool et de drogues, affirmant qu’à différents moments de leur relation tumultueuse, elle craignait pour sa vie. Depp et Heard se sont rencontrés sur le tournage de la comédie «The Rum Diary», sorti en 2011, et sont officiellement devenus un couple un an plus tard. Ils se sont mariés à Los Angeles en février 2015. Heard a demandé le divorce l’année suivante, et il a été finalisé en 2017. Au cours des neuf premiers jours de témoignage à la Haute Cour, le juge Andrew Nicol a entendu Depp et plusieurs employés actuels ou anciens qui ont soutenu sa version des événements. Dans son témoignage, Depp a déclaré que c’était lui qui avait été maltraité par Heard et qu’elle avait des antécédents de violence contre lui. « Vous inventez cela au fur et à mesure de temps en temps », a déclaré Laws à propos de Heard, auquel l’actrice a répondu: « Tout cela m’est arrivé et je m’en souviens. » Via des enregistrements audio du couple discutant de divers incidents qui ont été joués au tribunal, l’avocat de Depp a cherché à montrer que Heard avait admis qu’elle avait été violente contre Depp. Heard a déclaré que tout contact lors de leurs altercations était purement légitime. «C’est ce qui se passe lorsque vous êtes dans cette situation, c’est la vérité», dit-elle. «Je savais mieux que de me battre avec lui sur les détails du combat et sur ce qu’il percevait comme des blessures. Mon travail consistait à dire pardon, à le mettre sur la bonne voie et à passer à de plus grandes choses. Elle a déclaré que la première fois qu’elle avait frappé Depp, c’était en mars 2015, mais qu’elle ne l’avait fait que pour défendre sa sœur, Whitney, de peur qu’il ne la jette dans les escaliers, comme elle prétendait qu’il l’avait fait pour mannequin Kate Moss quand ils sont sortis ensemble. les années 1990. L’avocat de Depp s’est demandé pourquoi Heard n’avait pas mentionné l’allégation de Moss dans sa déposition. Heard a nié l’allégation selon laquelle elle, ou l’un de ses amis, aurait déféqué sur le lit du couple le matin après la fête du 30e anniversaire de Heard en avril 2016. «C’est absolument dégoûtant», a déclaré Heard. « Je ne peux pas imaginer ce qu’un adulte ferait une telle chose. » Heard a déclaré que les excréments provenaient de l’un de leurs Yorkshire Terriers, Pistol et Boo, mais que Boo avait eu des problèmes depuis qu’il aurait mangé de la marijuana de Depp comme chiot, ou « depuis la mauvaise herbe. » Dans un témoignage écrit rendu public au tribunal, Heard a déclaré qu’à plusieurs reprises au cours de leur relation, elle avait subi «des coups de poing, des gifles, des coups de pied, des coups de tête et des étouffements». Elle a déclaré que «certains incidents étaient si graves que j’avais peur qu’il me tue, intentionnellement ou simplement en perdant le contrôle et en allant trop loin.» Selon Heard, Depp «a explicitement menacé de me tuer à plusieurs reprises, surtout plus tard dans notre relation». Elle a dit qu’il a blâmé ses actions sur «un tiers auto-créé» qu’il a appelé «le monstre». Le témoignage de Heard devrait durer quatre jours, jusqu’à jeudi.

