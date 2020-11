Amber Heard met fin à ses efforts pour la faire virer d’Aquaman 2

Ne choquant personne, une pétition tentant de faire renvoyer Amber Heard de «Aquaman 2» n’a pas abouti et l’actrice reviendra sous le nom de Mera dans le prolongement du hit d’un milliard de dollars «Aquaman» en 2018.

Peu de temps après que l’ex-mari de Heard, Johnny Depp, a été contraint par Warner Bros. de quitter «Fantastic Beasts 3» la semaine dernière, une pétition de Change.org a été créée appelant à la suppression d’Amber Heard de «Aquaman 2» qui a reçu jusqu’à présent plus un million de signatures. Il y a également eu des rumeurs persistantes, et bien sûr complètement sans fondement, ces derniers mois, selon lesquelles elle serait retirée du rôle.

Mais parlant à Entertainment Weekly, Heard a confirmé qu’elle revenait définitivement pour la suite et a noté que ni les rumeurs ni la pétition, qui, selon elle, ne faisaient partie d’une opération d’astroturfing, n’avaient eu d’impact sur la production.

«Je suis très enthousiasmé par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans que ‘Aquaman’ a acquise et que cela a suscité tellement d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons», a déclaré Heard à EW . «Je suis tellement excité de filmer ça.»

«Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité », a-t-elle ajouté. «Seuls les fans ont réellement créé ‘Aquaman’ et ‘Aquaman 2’. Je suis ravi de commencer l’année prochaine. »

Le 2 novembre, un tribunal britannique a statué contre Johnny Depp dans son procès en diffamation contre le tabloïd Sun pour un article d’août 2018 qui le traitait de «batteur d’épouse» en référence à sa relation avec désormais l’ex-épouse Heard. Le juge Andrew Nicol a déclaré que le rédacteur en chef de News Group Newspapers et de Sun, Dan Wootton, avait prouvé que l’histoire du tabloïd était «substantiellement vraie». Sa décision a conclu: «J’ai conclu que la grande majorité des agressions présumées de Mme Heard par M. Depp avaient été prouvées au civil.»

«Aquaman 2» ouvrira le 16 décembre 2022. Avec Heard as Mera, le film mettra à nouveau en vedette Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry / Aquaman et mettra en vedette le retour du réalisateur James Wan et des co-stars Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen et Dolph Lundgren.

« Aquaman » a gagné 1,13 milliard de dollars dans le monde lors de son ouverture avant le week-end des vacances de Noël en 2018, ce qui en fait le premier film de DC à franchir ce cap de gains depuis « The Dark Knight Rises » en 2012.