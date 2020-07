Amber Heard dit que Depp a essayé de jeter sa sœur dans les escaliers – betanewsfr

Par PAN PYLAS LONDON (AP) – Amber Heard a rejeté mardi les accusations selon lesquelles elle avait fabriqué des allégations de violence domestique contre son ex-mari Johnny Depp, et a déclaré à un tribunal britannique que la première fois qu’elle l’avait frappé après des années de maltraitance, c’était pour défendre sa sœur de l’être. jeté dans les escaliers. Prenant la barre des témoins pour une deuxième journée lors de l’affaire de diffamation de Depp contre un tabloïd britannique à la Haute Cour de Londres, l’actrice a fait face à un barrage de questions sur des incidents présumés qui sont au cœur de l’étiquetage de Depp par le Sun dans un article d’avril 2018 comme un « batteur de femme. » Elle a également admis avoir frappé Depp pour la première fois en mars 2015, après des années d’abus présumés, pour défendre sa sœur, Whitney. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait frappé Depp «avec un poing fermé», Heard a admis qu’elle l’avait frappé après qu’il les ait frappés tous les deux. «Il était sur le point de la pousser dans les escaliers et le moment avant que cela ne se produise, je me suis souvenu des informations que j’avais entendues selon lesquelles il avait poussé une ancienne petite amie – je crois que c’était Kate Moss – dans les escaliers. dit-elle. Depp a daté le top model dans les années 1990. «Je n’oublierai jamais cet incident», a-t-elle déclaré. «C’était la première fois après toutes ces années.» L’avocat de Depp, Eleanor Laws, s’est demandé pourquoi Heard n’avait pas mentionné l’allégation de Moss auparavant. «Je n’ai pas eu la liberté du temps, de l’espace ou de l’énergie, même pour énumérer toutes les pensées qui me traversaient l’esprit», a déclaré Heard. Depp, 57 ans, poursuit l’éditeur du Sun, News Group Newspapers, et le rédacteur en chef du journal, Dan Wootton, pour l’article. La star hollywoodienne nie fermement avoir abusé de Heard et a affirmé au tribunal qu’elle avait été violente avec lui. Il était présent pour entendre le témoignage de Heard. Son avocat a cherché à montrer des incohérences dans les allégations de Heard, l’accusant de tisser une «toile de mensonges» et de «l’inventer au fur et à mesure». Heard, 34 ans, a insisté toute la journée sur le fait qu’elle était honnête. «Je peux juste vous dire après tout ce que j’ai vécu; J’avais été étranglée, frappée, agressée sexuellement, entre autres », a-t-elle déclaré. Laws a fait une grande partie d’une série de clips vidéo depuis un ascenseur de l’immeuble d’appartements du couple à Los Angeles qui, selon elle, ne montraient aucune preuve de blessures sur le visage de Heard après un incident le 21 mai 2016, qui a abouti à l’arrivée de la police sur les lieux. Les lois se sont également demandé pourquoi d’autres personnes dans le bâtiment n’avaient pas remarqué de blessures dans les jours qui ont suivi. L’actrice a allégué que Depp lui avait jeté un téléphone «comme s’il était un lanceur de baseball», la frappant à la joue et à l’œil droits. Elle a dit qu’elle portait du maquillage en quittant la maison qui aurait pu camoufler les signes d’une blessure. Heard a également nié avoir eu une «relation illicite» avec qui que ce soit pendant son séjour avec Depp, en particulier avec le PDG de Tesla, Elon Musk, ou l’acteur James Franco. « Ce n’est pas que cela compte beaucoup », a déclaré Heard. Laws a lu des SMS le 22 mai 2016, dans lesquels Heard aurait dit à Musk qu’elle allait obtenir une ordonnance restrictive contre Depp, et le milliardaire propose «d’organiser la sécurité 24/7». Musk aurait dit que l’offre serait maintenue, «même si vous ne vouliez plus jamais me revoir… de toute façon, désolé d’être un idiot. Le silence radio fait très mal. Cela n’a d’importance que parce que je t’aime vraiment. Depp et Heard se sont rencontrés sur le tournage de la comédie «The Rum Diary», sorti en 2011. Ils se sont mariés à Los Angeles en février 2015. Heard a demandé le divorce l’année suivante et a été finalisé en 2017. Dans les neuf premiers jours de Témoignage à la Haute Cour, le juge Andrew Nicol a entendu Depp et plusieurs employés actuels ou anciens qui ont soutenu sa version des événements. Dans son témoignage, Depp a déclaré que c’était lui qui avait été maltraité par Heard et qu’elle avait des antécédents de violence contre lui. Via des enregistrements audio du couple discutant de divers incidents joués au tribunal, l’avocat de Depp a cherché à montrer que Heard avait admis qu’elle avait été violente contre Depp. Heard a déclaré que tout contact était purement légitime. «Je savais qu’il valait mieux que me battre avec lui sur les détails du combat et ce qu’il percevait comme des blessures», a-t-elle déclaré. «Mon travail consistait à dire pardon, à le mettre sur la bonne voie et à passer à de plus grandes choses.» Heard a nié l’allégation faite au tribunal au cours de la première semaine du procès selon laquelle elle, ou l’un de ses amis, avait déféqué sur le lit du couple le matin après son 30e anniversaire en avril 2016. «C’est absolument dégoûtant», a déclaré Heard. «Je ne peux pas imaginer quel genre d’être humain aurait un tel sens de l’humour, à part Johnny, mais je ne pense pas que ce soit drôle, je pense que c’est horrible. Heard a suggéré que les excréments provenaient de l’un de leurs Yorkshire Terriers, Pistol et Boo, mais que Boo avait eu des problèmes depuis qu’il aurait mangé de la marijuana de Depp en tant que chiot, ou comme elle le disait «depuis la mauvaise herbe». Dans un témoignage écrit rendu public au tribunal, Heard a déclaré qu’à plusieurs reprises au cours de leur relation, elle avait subi «des coups de poing, des gifles, des coups de pied, des coups de tête et des étouffements». Elle a dit que certains incidents étaient «si graves» qu’elle avait «peur qu’il me tue, intentionnellement ou simplement en perdant le contrôle et en allant trop loin». Elle a dit qu’il a blâmé ses actions sur «un tiers auto-créé» qu’il a appelé «le monstre». Le témoignage de Heard devrait durer quatre jours, jusqu’à jeudi.

Kotobukiya a-t-il tort d'essayer de ramasser des filles dans un donjon? Hestia Cu-Poche Figure - Autres figurines et répliques Fnac.com : Kotobukiya a-t-il tort d'essayer de ramasser des filles dans un donjon? Hestia Cu-Poche Figure - Autres figurines et répliques. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques de

DIABLE A. Diable électrique monte escalier porte-bonbonnes d'eau - 110kg Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable motorisé monte escalier spécial transport de bonbonnes d'eau Le diable électrique monte escalier Liftkar permet de transporter jusqu'à 6 bonbonnes d'eau que ce soit sur le plat mais aussi dans les escaliers.

XTRA-GLO Panneau dévacuation photoluminescent escalier de secours à droite Cette signalisation indique à vos visiteurs que les escaliers de secours se trouvent sur la droite.. Ce panneau dévacuation na pas besoin de maintenance, la luminosité est automatique grâce à sa photoluminescence de classe C. Toutefois, assurez-vous de placer le panneau à proximité dune source lumineuse