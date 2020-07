Amber Heard affirme que Johnny Depp «  m’a jeté 30 bouteilles comme des grenades  » dans une rangée ivre

Johnny Depp a lancé «une trentaine de bouteilles» sur son ex-femme Amber Heard comme s’il s’agissait de «grenades» lors d’un prétendu assaut ivre en Australie, a appris la Haute Cour. Mme Heard, 34 ans, a affirmé que son ex-mari avait jeté bouteille après bouteille contre elle lors de l’incident présumé en 2015 alors qu’il tournait un film Pirates des Caraïbes qu’elle a décrit comme une «situation d’otage de trois jours» .Donner des preuves dans la plainte en diffamation de M. Depp contre The Sun après l’avoir décrit comme une «épouse- batteur », Mme Heard a poursuivi son témoignage selon lequel elle a été victime d’au moins 14 agressions distinctes de la part de la star hollywoodienne au cours d’une période de trois ans dans la relation troublée du couple avant leur divorce en 2016. nie avoir jamais été violent envers son ex-femme, arguant que c’était Mme Heard qui l’avait agressé.Assaut M. Depp, 57 ans, nie avoir jamais été violent envers son ex-femme (Photo: Niklas HALLE’N / AFP / Getty) Mme Heard a déclaré que, le deuxième jour du couple à Austra lia, elle avait attrapé une bouteille d’alcool et l’avait fracassé sur le sol entre elle et son mari après qu’il l’ait taquinée à propos de sa consommation d’alcool. Mme Heard a déclaré: «Il a commencé à cueillir [bottles] un par un et les lançant comme des grenades. L’un après l’autre. Il a jeté toutes les bouteilles qui étaient à portée de main, toutes sauf une, qui était une bouteille de vin de la taille d’un magnum pour célébrer. »Les altercations présumées en Australie sont un élément clé de la défense de The Sun et de son éditeur, News Group Newspapers, que la description de l’acteur en tant qu’auteur de violence domestique est vraie. En savoir plus Amber Heard admet avoir frappé Johnny Depp – mais insiste sur le fait qu’elle réagissait à la rumeur selon laquelle il aurait « poussé Kate Moss dans les escaliers ». -les doigts du mari en lui lançant une bouteille de vodka. Elle a également nié avoir étouffé une cigarette sur la joue de M. Depp, disant: «Non, Johnny l’a fait juste devant moi, il a souvent fait des choses comme ça.» Mme Laws a dit à Mme Heard qu’elle avait adopté une tactique dans son témoignage de répondre à tout document ou enregistrement qui pourrait l’impliquer dans la violence en blâmant M. Depp pour chaque incident. Elle a répondu: «Non». L’affaire se poursuit. Dog row – «Je plaide coupable» Amber Heard a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas sciemment fait passer ses deux chiens en Australie, affirmant qu’elle pensait qu’elle et son ex-mari Johnny Depp avaient les «papiers appropriés». La Haute Cour a été informée d’allégations selon lesquelles l’actrice aurait demandé à des membres de son entourage d’assumer la responsabilité de l’incident de 2015 lorsque les Yorkshire terriers sont arrivés à bord de leur jet privé. Mais Mme Heard a déclaré au tribunal: «J’ai pris les accusations et j’ai accepté que je remplissais le formulaire de manière incorrecte et que cela représentait un mensonge. Je n’avais besoin de personne pour mentir pour moi, pourquoi le ferais-je? Je plaide coupable. » Le couple a publié des excuses vidéo largement vues en 2016.

