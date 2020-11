Amazon vous permet d’associer votre nouvel iPad Pro ou iPad Air à un clavier intelligent à un prix avantageux

Si vous avez récemment ramassé un nouvel iPad Pro à un prix avantageux ou tout simplement l’intention d’acheter l’une des meilleures tablettes d’Apple venez Black Friday, alors que nous nous attendons évidemment à ce que leurs prix baissent encore plus, vous devriez probablement envisager également d’acheter un clavier améliorant la productivité.

Naturellement, la meilleure façon de transformer un iPad Pro de 11 ou 12,9 pouces sorti plus tôt cette année en un remplacement d’ordinateur portable à part entière est d’associer votre modèle préféré à un Magic Keyboard, qui comprend un trackpad en verre pratique et une technologie de rétroéclairage.

Bien sûr, il n’est peut-être pas facile de trouver 350 dollars de plus à dépenser après avoir déjà craché une petite fortune sur l’une des ardoises ultra-haut de gamme susmentionnées, où Les folios Smart Keyboard d’Apple entrent en jeu. Ces mauvais garçons ne sont pas aussi grands et fonctionnels que leurs frères et sœurs «magiques», mais si vous placez la portabilité au-dessus de la productivité, vous apprécierez probablement le design nettement plus compact des modèles «intelligents».

Plus important encore, un Smart Keyboard Folio est beaucoup moins cher qu’un Magic Keyboard, coûtant normalement 179 $ et plus. La variante à 199 $, conçue spécifiquement pour une utilisation avec l’iPad Pro 12.9 de quatrième génération est actuellement en vente à un rabais sans précédent de 79,03 $ sur Amazon.

Cela équivaut à une réduction de prix massive de 40%, peu susceptible d’être éclipsée par les principaux détaillants américains (sans parler d’Apple lui-même) cette saison des fêtes. Bien qu’Amazon ne mentionne rien sur une date d’expiration, quelque chose nous dit que cet accord précoce du Black Friday ne durera pas longtemps, et il en va de même pour la démarque de 51,22 $ disponible au moment de la rédaction de cet article pour le clavier intelligent Apple compatible iPad Pro 11. Folio.

En plus de présenter des conceptions étonnamment légères, ces claviers intelligents fabriqués par Apple sont incroyablement faciles à utiliser, ne nécessitant ni chargement ni couplage Bluetooth, et en plus de tout, ils protègent votre nouvel iPad Pro ou iPad Air (2020) contre les rayures, les chocs et gouttes aussi.

Et juste au cas où les remises susmentionnées sur les couvertures de clavier elles-mêmes ne semblent pas assez impressionnantes, vous voudrez peut-être vous rappeler que les iPad Pro sortis en 2020 sont toujours en vente sur Amazon entre 50 $ et 100 $ de réduction sur leurs prix catalogue en fonction de la taille. , variante de stockage et option de couleur que vous préférez.