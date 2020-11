Amazon UK PS5 commande prétendument volée, échangée contre d’autres articles

La PS5 vient d’être lancée au Royaume-Uni aujourd’hui, mais les joueurs enthousiastes n’obtiennent pas ce qu’ils espéraient. Imaginez ouvrir la boîte de livraison le jour du lancement de la PS5 uniquement pour trouver une boîte vide ou un appareil de cuisine aléatoire que vous n’avez pas commandé. C’est ce qui est arrivé à la journaliste et présentatrice Bex April May, qui a ouvert son envoi PS5 uniquement pour trouver une friteuse à air à la place. Et ce n’est pas une erreur d’expédition ponctuelle. De nombreux clients d’Amazon UK signalent des situations similaires, soit avec des livraisons PS5 qui n’arrivent jamais, des boîtes vides ou d’autres articles aléatoires dans la boîte.

Heureux # PS5 jour tout le monde. J’ai essayé de documenter notre dévoilement, mais Amazon nous a trompés avec une friteuse à air non sollicitée à la place (après avoir donné le mot de passe de livraison). Quelqu’un d’autre a eu ce problème aujourd’hui? pic.twitter.com/99IUSzSJUU – Bex avril mai (@bexlectric) 19 novembre 2020

May a regardé son émission de livraison «ratée» pendant la journée (bien que personne n’ait tenté de livrer un colis), avant de voir le colis livrer plus tard dans la soirée avec la friteuse à air au lieu d’une PS5. Son tweet a amené un certain nombre de personnes à partager leurs histoires de livraisons Amazon UK PS5 qui ont mal tourné, la nouvelle console n’étant pas arrivée.

L’une des histoires les plus courantes est que les gens qui regardent le livreur s’approcher de la maison – grâce au système de suivi très spécifique d’Amazon – voient réellement la camionnette de livraison s’arrêter, puis regardent la commande être marquée comme livrée sans aucune tentative de livraison.

même bateau – il était en livraison. Était dans ma rue, puis devant ma maison. Et puis livré. Sauf que ce n’était pas le cas. On m’a dit que je devais attendre 48 heures, puis remboursement ou nouveau. Mais il n’y a pas de stock … donc je suppose que je ne reçois pas la PS5 que j’ai commandée il y a deux mois pic.twitter.com/goeeyLyyWG – abe froman (@StephenDonophan) 19 novembre 2020

Les tweets de May sont remplis de réponses de personnes qui disent «la même chose ici» et «cela m’est arrivé aussi», partageant l’incrédulité qu’ils rencontrent tous un problème si répandu avec les livraisons Amazon UK PS5, tout en devant concilier le fait qu’ils ont gagné Je n’ai pas la nouvelle console le jour du lancement. Une personne a même déclaré avoir reçu la boîte PS5, mais elle était vide.

Le fil Reddit publié dans l’un des tweets de mai a également quelques personnes déplorant des problèmes similaires. La plupart affirment que le pilote a en quelque sorte compris le fait que le package était une PS5 et l’a volé, soit pour lui-même, soit pour le revendre à un prix supérieur. Bien que cela ne puisse pas être définitivement prouvé, et que certains de ces problèmes pourraient simplement être des problèmes d’expédition ou de tri standard, il est certainement suspect que plusieurs commandes Amazon UK PS5 aient rencontré le même problème, et ce ne sont que les personnes qui ont vu les tweets et ont répondu. à mai. On ne sait pas combien de commandes Amazon UK PS5 ne parviennent pas au domicile des joueurs.

Le pire dans cette situation est que, bien que les gens soient techniquement protégés en termes de remboursement, ils ne recevront pas les PS5 qu’ils avaient réussi à précommander pour le jour du lancement, à moins de localiser le package d’origine et de le faire livrer. . Avec un stock limité et les gens ont des difficultés avec les nouvelles commandes qui arrivent, on ne sait pas quand ils pourront avoir la chance d’en attraper une.

À l’heure actuelle, il semble que le support d’Amazon n’offre pas beaucoup de réponses ou d’aide aux personnes qui souhaitent simplement jouer à la dernière console de Sony. Avez-vous commandé votre PS5 sur Amazon UK? Avez-vous reçu votre livraison aujourd’hui ou rencontrez-vous des problèmes similaires? Faites le nous savoir dans les commentaires.

[Via: VGC]