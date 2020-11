Amazon Strands Teen Girls sur une île – / Film

De retour quand Perdu était à la mode sur ABC, chaque réseau essayait de créer sa propre série mystérieuse pour suivre ses traces. Mais avec la série terminée depuis 10 ans, Amazon espère qu’une nouvelle génération ne saura pas mieux quand elle tentera de Les Wilds. La nouvelle série pour jeunes adultes trouve un groupe d’adolescentes bloquées sur une île déserte après l’écrasement de leur avion, et le « seul rebondissement » qu’elles mettent là-bas dès le départ est que ces filles ne se sont pas retrouvées sur le île par accident! Quoi?!

Regarder Les Wilds bande-annonce ci-dessous

La bande-annonce Wilds

Il semblerait que ces adolescentes aient toutes quelque chose avec lequel elles luttent dans leur vie. Et la fin de la bande-annonce semble taquiner le fait que leurs proches savaient que cela allait arriver. Cela fait peut-être partie d’une sorte de thérapie radicale? Je ne sais pas, mais c’est plutôt mélodramatique.

Il s’agit clairement de la tentative d’Amazon de puiser dans le public que Freeform et The CW apprécient, et si vous avez besoin de plus de preuves de cela, je ne suis pas sûr de reconnaître un seul nom parmi la distribution. Rachel Griffiths, Sophia Ali, Shannon Berry, Clause Jenna, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan, et Troy Winbush toutes les stars de la série. Donc, si cela fait quelque chose pour vous, alors vous êtes probablement dans le premier groupe démographique de cette émission.

Les Wilds a été créé par Sarah Streicher (Daredevil), qui sont également producteurs exécutifs avec Amy B. Harris (Sexe et ville et Les carnets de Carrie), Jamie Tarses (Fins heureuses), et Dylan Clark (Le Batman, boîte à oiseauxIl est coproduit par Amazon Studios et ABC Signature, une partie de Disney Television Studios

The Wilds suit un groupe d’adolescentes d’horizons différents qui doivent se battre pour survivre après qu’un accident d’avion les a bloquées sur une île déserte. Les naufragés s’affrontent et se lient à mesure qu’ils en apprennent davantage les uns sur les autres, les secrets qu’ils gardent et les traumatismes qu’ils ont tous endurés. Il y a juste une tournure à ce drame passionnant… ces filles ne se sont pas retrouvées sur cette île par accident.

Les Wilds fera ses débuts les 10 épisodes de la première saison sur Amazon Prime sur 11 décembre 2020. Le premier épisode sera accessible à tous, que vous ayez ou non un abonnement Amazon Prime, du 11 décembre à minuit au jour de Noël.

