Amazon : reprend la comédie télévisée américano-asiatique

Les films ou les émissions de télévision dans lesquels les créateurs sont involontairement absorbés dans leurs propres histoires sont devenus un trope commun. Mais il est rare que l’un de ces projets vienne d’un point de vue américano-asiatique, et c’est le cas de Nancy Wu l’a fait, une nouvelle série comique qu’Amazon a récemment achetée dans une guerre d’enchères.

La comédie, qui est décrite comme Pleasantville se rencontre Nancy Drew, se concentrera sur un jeune écrivain américain d’origine asiatique qui a aspiré son propre livre et doit résoudre un mystère. Actrice Jessica Henwick (Poing de fer, Le Trône de Fer) co-écrit le script avec Kai Yu Wu, dont les crédits incluent NBC Hannibal et The CW’s Le flash.

Le Hollywood Reporter a annoncé la nouvelle de l’acquisition d’Amazon Nancy Wu l’a fait, qui est actuellement en développement. Le synopsis plus détaillé de l’intrigue du magasin indique que la série parle d’un «romancier afro-américain frustré YA qui se retrouve soudainement transporté dans l’un de ses propres livres et doit travailler avec le personnage titulaire qu’elle a créé – et déteste maintenant – pour résoudre un mystère inachevé. «

Jessica Henwick – Game of Throne

De manière générale, il existe de nombreux précédents pour des histoires comme celles-ci. Un exemple littéral serait quelque chose comme le film de 1992 Cool World, dans lequel Gabriel Byrne incarne un artiste qui se retrouve dans un univers comique qu’il aurait créé. Un exemple moins littéral? L’aventure romance-action de Robert Zemeckis Romancer la pierre, qui voit une romancière amoureuse se laisser entraîner dans une intrigue du monde réel qui semble pouvoir servir de base à l’un de ses livres. Nancy Wu l’a fait on dirait que ça colle à la route littérale, qui est la plus risquée des deux options, mais encore une fois, la perspective asiatiques-américaine devrait apporter une certaine fraîcheur à ce qui pourrait autrement être considéré comme une idée légèrement jouée. (La journaliste de THR, Lesley Goldberg, dit que la future star de cette émission sera également d’origine asiatique-américaine.) Et franchement, vous devez juste aimer tout ce qui met un jeu de mots «polar» directement dans le titre d’une série de comédie mystérieuse.

Voir aussi Le roman graphique de Madi conclura la trilogie lunaire - / Film Kai Yu Wu, qui est actuellement co-directeur de la production de l’adaptation d’Amazon de Brian K. Vaughn Paper Girls, écrira ce spectacle aux côtés de Henwick (qui est apparu dans Star Wars: The Force Awakens). Le nouveau spectacle sera une coproduction entre Amazon et Vertigo, et sera produit par la direction de Vertigo Roy Lee et Miri Yoon ainsi que Wu et Henwick. Henwick a écrit quelques courts métrages, et Wu, qui a créé La mariée fantôme pour Netflix, a écrit et réalisé un court intitulé Celui qui s’est enfui il y a quelques années, qui mettait en vedette Henwick: Voir aussi Le roman graphique de Madi conclura la trilogie lunaire - / Film