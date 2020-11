Amazon réduit les prix des tablettes Fire HD avant le Black Friday

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Le Black Friday 2020 n’est qu’à quelques heures et il y a des offres partout. La plupart des grands détaillants ont déjà publié d’excellentes offres promotionnelles – vous pouvez obtenir le Offres BestBuy Black Friday, découvrez toutes les Ventes Walmart Black Friday, et arrêtez-vous au En parlant d’Amazon, le géant du commerce électronique a réduit le prix de ses tablettes Fire HD avant le Black Friday et vous pouvez obtenir une belle tablette pour vous ou votre enfant à un prix avantageux.

La Fire HD 10 – la tablette dotée du plus grand écran de la famille offre une résolution Full HD 1080p et un nouveau processeur octa-core puissant de 2,0 GHz, plus 2 Go de RAM. Amazon a réduit considérablement le prix du Fire HD 10 et vous pouvez en avoir un pour seulement 79,99 $.

Vous pouvez obtenir l’édition pour enfants de Fire HD 10 pour votre progéniture et cette chose n’est pas un jouet! Il est livré avec un écran Full HD 1080p de 10,1 pouces, un processeur plus rapide, un stockage de 32 Go, une connexion Wi-Fi améliorée et un son immersif, et jusqu’à 12 heures de lecture, de navigation sur le Web, de visionnage de vidéos et d’écoute de musique. Vous obtenez également l’appareil dans un étui Kid-Proof avec un support intégré et un an d’Amazon Kids + en prime.

Ensuite, il y a la Fire HD 8 Plus – l’une des tablettes Amazon les plus vendues. Ce modèle est également en vente et bien que la réduction ne soit pas spectaculaire, vous pouvez économiser de l’argent et le dépenser sur un étui pour la tablette ou un Kindle.

L’Amazon Fire HD 8 standard est également en vente, et la réduction sur celui-ci est vraiment bonne. Il est équipé d’un écran 8 « HD (32 ou 64 Go de stockage interne et jusqu’à 1 To avec carte microSD) + 2 Go de RAM. Agissez vite et prenez-en un à moitié prix.

Le Fire HD 8 est également disponible en tant que modèle Kids Edition. Il est livré avec toutes les cloches et sifflets de la Fire HD 8 standard plus l’étui Kids-Proof et l’abonnement d’un an à Amazon Kids +. Le prix pour le moment est tout simplement fou!

L’Amazon Fire 7 est une option économique intéressante si vous voulez juste l’expérience Fire sans casser la banque. Ce modèle est également réduit, mais pas de beaucoup, ce qui est compréhensible étant donné son prix déjà assez abordable.