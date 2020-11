Amazon ramène un tas d’offres Echo, Kindle et Fire Prime Day pour l’anniversaire d’Alexa

Bien que l’on ait parfois l’impression qu’Alexa existe depuis, eh bien, pour toujours, l’assistant virtuel incroyablement populaire d’Amazon n’a que six ans. En réalité, Le rival de Siri et de Google Assistant aura techniquement six ans la semaine prochaine, et nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de célébrer son anniversaire que d’acheter un appareil fabriqué par Amazon à commande vocale à un prix incroyable.

Alors que les membres Prime ont eu l’occasion de le faire il y a quelques semaines, tout le monde peut désormais économiser sur une collection de haut-parleurs intelligents Echo, de liseuses Kindle, de streamers Fire TV et de divers accessoires pour la maison intelligente sans sauter à travers les cerceaux ou se rencontrer. tout type d’exigences particulières.

La plupart des nouvelles offres à durée limitée sont des répétitions sans surprise de Offres Prime Day, et évidemment, nous ne serions pas choqués de les voir tous relancés pour Black Friday et Cyber ​​Monday dans un mois environ. Si vous voulez battre la ruée vers les vacances et avoir un nouveau Echo Show ou Fire TV Cube prêt à vous aider avec votre divertissement de Thanksgiving, vous ne voudrez peut-être plus perdre de temps et appuyer sur la gâchette avant que ces réductions d’anniversaire ne disparaissent.

Le plus petit Echo Show 8 et Les écrans intelligents Echo Show 5 sont également réduits sur Amazon dès maintenant pour tout le monde de 50%, tandis que la troisième génération Echo Dot redescend à son prix le plus bas de tous les temps après une réduction de 53% sans écran tactile sur le pont.

Techniquement, les lecteurs de livres électroniques à succès d’Amazon ne sont pas intégrés de manière évidente à l’assistant vocal de la société, mais cela ne devrait pas vous empêcher d’acheter un Kindle de 10e génération sorti en 2019 à 33% de son prix de départ de 89,99 $.

Il en va de même pour la première génération Les Echo Buds, qui ne sont en aucun cas les meilleures alternatives AirPod au monde, mais à 50 $ de moins que d’habitude, ils valent vraiment une chance pour leur support Alexa mains libres, leur conception résistante à la transpiration et leur batterie longue durée. Mieux encore, l’effort de véritables écouteurs sans fil d’Amazon est disponible avec six mois d’accès à Music Unlimited sans frais supplémentaires pour les nouveaux abonnés, ce qui porte la remise totale à 110 USD.

Parmi les autres offres excellentes mais pas époustouflantes, citons un modèle Fire TV Stick 4K à 40% de réduction, un Fire TV Cube coûtant 40 $ de moins que d’habitude, un Echo Auto à 60% de réduction et une Ring Video Doorbell 3 marquée par un substantielle 60 $ parmi tant d’autres.