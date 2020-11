Amazon propose plusieurs modèles de smartwatch Fossil Gen 5 à un prix très avantageux

Malgré la libération de plus d’appareils que l’on ne peut compter sur les doigts des deux mains sous de nombreuses marques différentes au cours de la dernière année environ, le groupe américain Fossil n’a pas réussi à percer le tableau des cinq meilleurs fournisseurs mondiaux de montres intelligentes, se classant huitième en termes de revenus au cours du premier semestre 2020, derrière tout le monde, d’Apple à Garmin, Huawei, Samsung, Amazfit et Fitbit.

Mais cela ne signifie pas que vous devriez complètement exclure un achat Fossil cette saison des vacances si vous êtes à la recherche d’un portable abordable et riche en fonctionnalités, compatible avec les iPhones et les combinés Android. En fait, si vous voulez une montre intelligente qui ressemble à une montre traditionnelle plutôt qu’à un minuscule ordinateur de forme carrée giflé à votre poignet, un Fossil Gen 5 pourrait être exactement ce que vous devriez envisager d’acheter pour Noël.

Bien que nous ne puissions évidemment pas garantir que ce mauvais garçon ne bénéficiera pas d’une réduction de prix plus importante pour Vendredi noir, il est certainement difficile de discuter des dernières offres Amazon. Celles-ci ramènent non pas un, pas deux, ni trois, mais un total de quatre modèles Fossil Gen 5 à leur prix le plus bas de tous les temps après une nouvelle remise substantielle de 116 $.

Comparé à ces deux-là, le Fossil Gen 5 est sans doute plus joli, vous permettant de choisir parmi des modèles Carlyle noirs et fumés, ainsi que des styles accrocheurs Rose Gold Glitz et Rose Gold / Black Julianna au rabais de 116 $ susmentionné. Tous ces garde-temps intelligents sont livrés avec un boîtier en acier inoxydable robuste, contenant tout, de la connectivité GPS autonome à un moniteur de fréquence cardiaque intégré, un accéléromètre, un altimètre, une boussole et un gyroscope.

C’est beaucoup de capteurs, mais hélas, la technologie de surveillance ECG qui sauve des vies du Apple Watch Series 6 ou La Samsung Galaxy Watch Active 2 est absente de la liste par ailleurs exhaustive des fonctionnalités de Fossil Gen 5. Du bon côté, cela inclut à la fois un microphone et un haut-parleur, ce qui signifie que vous pouvez passez des appels vocaux depuis votre poignet … tant que la smartwatch est connectée à votre iPhone ou à votre combiné Android.