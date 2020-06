Amazon Prime Video publie une bande-annonce pour « Hunters », une série sur les chasseurs nazis

Des chasseurs ont accompagné un groupe de chasseurs nazis à New York en 1977. Les chasseurs (The Hunters) comme on les appelle, découvrez qu’il y a des centaines de nazis de haut rang qui vivent parmi nous et conspirent pour établir un quatrième Reich aux États-Unis.

L’équipe diversifiée de chasseurs commence alors un voyage sanglant pour traduire ces nazis en justice et déjouer leurs plans pour un nouveau génocide. La série comprend également Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker et Lena Olin dans la distribution.