Amazon Prime Day aurait de nouveau été retardé cette année (mise à jour: confirmée)

Mise à jour, 21 juillet 2020 (6 h HE): C’est officiel. Amazon a confirmé que Prime Day serait retardé aux États-Unis mais pas entièrement annulé.

Plus tôt ce mois-ci, des rapports indiquaient une date d’octobre pour les vacances de vente d’Amazon. Maintenant, un rapport de TechCrunch déclare qu’il aura lieu «plus tard cette année» pour les acheteurs américains. Il n’a cependant pas fourni de date révisée.

Si vous êtes en Inde, il y a de bonnes nouvelles. Le Prime Day dans ce pays débutera à partir de minuit le 6 août jusqu’au 7 août. Le sort du Prime Day sur d’autres marchés mondiaux reste inconnu.

Article original, 2 juillet 2020 (15 h 40 HE): La journée de magasinage d’Amazon avec toutes sortes d’offres a apparemment été déplacée à l’automne 2020. Ce n’est pas la première fois qu’Amazon Prime Day est retardé, mais j’espère que ce sera la dernière.

Selon un rapport de Interne du milieu des affaires, Amazon déplace Prime Day de l’été et revient en octobre, ce qui en fait un événement automnal. Dans un e-mail envoyé à des vendeurs tiers, le géant du shopping en ligne a répertorié le 5 octobre. Cependant, il a cité cette date comme un «espace réservé». Un e-mail ultérieur indiquait que ce serait la date finale, il est donc fort possible que le 5 octobre soit le jour où les membres Prime chercheront à faire des achats.

Une raison possible pour qu’Amazon émette un autre délai pour Prime Day est un problème avec un inventaire suffisant pour répondre à la demande des acheteurs. La fermeture de nombreuses usines et des problèmes avec les opérations logistiques de l’entreprise pourraient ralentir considérablement les choses, obligeant ainsi Amazon à se donner un peu plus de temps.

Voici quand Amazon Prime Day 2020 aurait lieu Mise à jour: 21 mai 2020: Un nouveau rapport du Wall Street Journal affirme qu’Amazon Prime Day 2020 aura désormais lieu en septembre. Si vous déplacez la date de deux mois par rapport à sa période normale de juillet, vous obtiendrez… Voir aussi Vente Nest Mini: il est maintenant temps de vous procurer l'enceinte intelligente la moins chère de Google

Pour les acheteurs en ligne, il y a très peu de jours de l’année plus excitants qu’Amazon Prime Day. Comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday, Amazon utilise Prime Day pour réduire les prix de toutes sortes d’articles populaires. Cependant, la plupart des offres sont limitées aux membres d’Amazon Prime, tandis que les vacances shopping plus traditionnelles proposent des offres accessibles à tous.

À l’origine, Prime Day a été déplacé en août. Peu de temps après, Amazon l’a déplacé en septembre. Nous examinons maintenant une date d’octobre. Idéalement, ce serait la dernière fois que l’entreprise déplace l’événement, bien que nous devions attendre une annonce officielle concernant la date finale avant de pouvoir être certains.