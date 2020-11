Amazon Prime au Canada: qu’est-ce que c’est, en quoi diffère-t-il des États-Unis?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Amazon a ramené son adhésion Prime au Canada en 2013 et n’a pas regretté depuis. La société basée à Seattle compte depuis plus de deux millions d’abonnés chez nos voisins du Nord, et il existe de nombreuses bonnes raisons de s’inscrire. Des avantages de streaming à l’expédition rapide, un abonnement a le potentiel de rapporter des dividendes sur votre tarif annuel de base. Examinons tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Amazon Prime au Canada.

Si vous n’avez jamais essayé le service, nous examinerons les avantages, les prix et tout ce que vous voudrez peut-être savoir. Même si vous avez donné une chance à Prime dans le passé, il y aura forcément une nouvelle fonctionnalité ou deux au menu. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au bouton ci-dessous.

Qu’est-ce qu’Amazon Prime?

Amazon Prime est un service d’abonnement premium qui vous offre une livraison rapide et gratuite sur des millions d’articles achetés directement sur Amazon. Du moins, c’est comme ça que ça a commencé. Maintenant, Prime est devenu un service complet avec des services de musique, de vidéo et même de jeux.

Bien qu’Amazon Prime existe aux États-Unis depuis 2005, il n’est arrivé au Canada qu’en 2013. Cependant, vous pourriez probablement considérer le démarrage tardif comme un avantage pour l’entreprise. À ce moment-là, il a déjà lancé Prime Video ainsi que l’accès aux eBooks Kindle. La liste des services n’a fait que croître à partir de là, ajoutant le streaming Twitch et les chaînes vidéo premium au mix.

Alors que le Canada ne compte qu’environ deux millions de membres Prime, le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé que le service avait depuis dépassé les 100 millions d’abonnés dans le monde. Nous ne pouvons que nous attendre à ce que ce nombre continue d’augmenter, en particulier en raison des verrouillages liés à la pandémie. Parallèlement à la croissance de la base d’utilisateurs, le prix de Prime a augmenté régulièrement aux États-Unis, bien qu’il soit resté constant à 79 $ CA par an ou 7,99 $ CA par mois dans le Nord.

En quoi Amazon Prime diffère-t-il au Canada des États-Unis?

Il y a quelques années, les deux services étaient en fait assez différents. Bien sûr, ils ont toujours été appelés Amazon Prime, mais les États-Unis ont eu accès à presque tous les avantages avant le Canada. Maintenant, les deux sont devenus beaucoup plus proches en termes d’avantages et d’accès. Les deux versions de Prime ont été expédiées gratuitement en un et deux jours depuis le début. Vous pouvez obtenir d’excellentes offres Lightning avec l’un ou l’autre service. Prime Canada a même sauté assez tôt dans le train de streaming Twitch. Il passe maintenant par Twitch Prime, et vous pouvez obtenir un certain nombre d’avantages dans le jeu et en streaming chaque mois.

Maintenant que Prime Canada a rattrapé son homologue américain, vous obtiendrez tous les mêmes accès Prime Music et Prime Video que vous pouvez gérer. Prime Reading est encore un autre avantage, vous pouvez donc toujours échanger votre écran de streaming contre un lecteur électronique et rattraper certains best-sellers.

L’un des plus grands tirages d’Amazon Prime est la célébration du Prime Day. Il a lieu en juillet la plupart des années, bien que 2020 ait vu les vacances passer à octobre en raison du COVID-19. Essentiellement, votre abonnement Prime Day vous donne droit à deux jours des meilleures offres qu’Amazon peut créer. Les offres de cette année comprenaient de solides économies sur Razer, les appareils Echo d’Amazon et bien plus encore. Prime Day a lieu au même moment aux États-Unis et au Canada, bien que les accords eux-mêmes ne soient pas les mêmes.

Combien coûte Amazon Prime au Canada?

Amazon Prime simplifie les choses avec ses prix canadiens. Si vous voulez une année complète de service, cela vous coûtera 79 $ CA, ou vous pouvez opter pour un tarif mensuel de 7,99 $ CA. Les prix n’ont pas augmenté de la même manière qu’aux États-Unis. Le tarif annuel est de 6,58 $ CA par mois seulement.

Si vous êtes étudiant, l’affaire est encore meilleure. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de six mois de Prime gracieuseté de 3M, avec toutes les cloches et sifflets. Vous n’aurez à payer que la moitié du taux annuel pour rester avec Prime une fois l’essai de six mois terminé. Cependant, les résidents du Québec peuvent obtenir un abonnement de sept mois pour seulement 3,99 $ CA. Bien que ce ne soit pas la même chose qu’un essai gratuit, cela représente encore plus d’un demi-an d’expédition rapide et de streaming gratuit.

Puis-je partager mon abonnement?

Si vous cherchez à répandre l’amour avec Amazon Prime, vous vous demandez peut-être comment partager votre abonnement. Désormais, le moyen le plus simple de le faire est de donner votre adresse e-mail et votre mot de passe à un autre utilisateur, mais ce n’est pas recommandé pour des raisons de sécurité. Amazon a en fait un moyen approprié de partager votre compte. Vous pouvez le trouver sous l’onglet Amazon Household.

Pour commencer à partager votre abonnement, rendez-vous dans la section Votre adhésion principale du menu déroulant Votre compte. Ensuite, accédez à la section Partagez vos avantages principaux et localisez les ménages et la bibliothèque familiale. Ici, vous pouvez ajouter un adulte supplémentaire à votre compte ou jusqu’à quatre enfants. Les enfants que vous ajoutez n’auront pas le même accès à tous les avantages, bien qu’ils ne devraient avoir aucun problème avec l’accès au streaming pour Twitch et Prime Video.

Quels autres avantages pouvez-vous obtenir avec Amazon Prime Canada?

Nous avons déjà clairement indiqué qu’Amazon Prime regorge d’avantages, mais que signifie chacun d’eux? Passons à certains des plus importants.

Musique Prime – Tout comme Spotify, Apple et Tidal, Amazon s’est lancé dans le jeu de streaming musical avec sa propre Prime Music. Vous pouvez plonger dans deux millions de chansons, des listes de lecture personnalisées et même utiliser l’intégration Alexa pour changer votre musique à la volée. Mieux encore, vous pouvez télécharger vos favoris pour que vos jams ne gaspillent pas vos données. Amazon propose également Prime Music Unlimited qui supprime les publicités de l’image moyennant des frais supplémentaires.

Prime Drive – Bien que Prime Drive ne soit pas un service de covoiturage autonome, il s’agit toujours d’un bonus important dans le monde de Prime. Vous pouvez stocker toutes vos photos de famille préférées dans le cloud et y accéder quand vous le souhaitez. Si vous avez un Echo Show, vous pouvez même donner vie à vos photos dans un diaporama lorsque vous n’utilisez pas l’écran.

Lecture principale – Tout ne consiste pas à regarder des films ou des émissions de télévision, comme Prime Reading vous le montrera. Vous n’avez même pas besoin d’un Kindle pour commencer. Saisissez simplement l’application Cloud Reader et vous êtes sur la bonne voie. Prime Reading propose une longue liste de titres que vous pouvez lire à votre rythme. Les titres changent tous les mois, alors ne mettez pas vos favoris trop longtemps.

Prime Gaming – L’histoire d’Amazon avec les jeux et le streaming a commencé quand il a récupéré la plate-forme Twitch. Bien que vous n’aimiez peut-être pas que votre service de streaming de jeux préféré fasse partie du parapluie d’Amazon, il est difficile de contester les avantages. Vous pouvez ajouter des abonnements à des chaînes premium, des butins exclusifs et même des jeux indépendants gratuits à votre compte sans aucun obstacle supplémentaire à franchir.

Qu’est-ce qu’Amazon Prime Video?

Le dernier et le plus important bonus inclus avec Amazon Prime au Canada est Prime Video. C’est un service de streaming vidéo avec une bibliothèque qui peut rivaliser avec Netflix et Hulu, mais il se retrouve parfois perdu dans le brassage des concurrents. Cependant, une bibliothèque d’originaux en constante croissance et des intégrations de canaux premium suggèrent que Prime Video ne fera que continuer à se développer. Malheureusement, la plupart des chaînes premium sont encore limitées aux États-Unis.

En ce qui concerne le contenu original, vous reconnaîtrez probablement de grands noms comme The Boys, The Marvelous Mrs Maisel et The Man in the High Castle. Ce ne sont que quelques-uns des titres les plus populaires, et Prime Video est également la maison exclusive de l’ancien équipage de Top Gear, maintenant sur The Grand Tour.

Comme la plupart des services, Prime Video a d’abord été lancé aux États-Unis. Il a depuis grandi et s’est répandu dans plus de 200 pays à travers le monde. Les faibles exigences réseau font de Prime Video l’un des services les plus faciles à démarrer. Bien sûr, vous avez besoin de vitesses maximales pour une lecture 4K haut de gamme, mais le contenu en définition standard ne demande que 0,5 Mbps pour vous permettre de continuer.

Si vous ne savez pas si Prime Video est fait pour vous, vous pouvez toujours opter pour un essai gratuit de 30 jours pour voir comment vous l’aimez.

Quels appareils sont compatibles?

Comme la plupart des services de streaming modernes, vous pouvez à peu près exécuter Prime Video à partir d’une variété d’appareils. Bien que vous n’obteniez peut-être pas toutes les fonctionnalités telles que les sous-titres ou l’UHD, le service devrait être assez facile à utiliser. Bien sûr, il fonctionnera mieux sur une plate-forme Amazon première partie.

Vous aurez peut-être plus de facilité à lancer votre session de frénésie à partir de votre ordinateur portable ou de votre PC, bien que le contenu soit limité à la qualité HD. Certains appareils Android peuvent passer à la qualité UHD, mais votre meilleur pari est un Fire TV ou l’un des sticks de streaming d’Amazon. Vous pouvez consulter le processus de configuration ici ou vérifier votre compatibilité ci-dessous:

Appareils pris en charge par Amazon Prime Video

Amazon Fire TV / Fire TV Stick

Appareils Android

Lecteurs Blu-ray (LG, Panasonic, Samsung et Sony)

Appareils iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)

Consoles PlayStation 3 et 4

Décodeurs (Chromecast, Nvidia Shield TV et autres)

Téléviseurs intelligents (la plupart des fabricants)

Navigateurs Web

Consoles Xbox One et One X

Meilleurs films et émissions vidéo Amazon Prime

Bien que Netflix ou Hulu puisse vous venir à l’esprit en premier lorsque vous songez à la meilleure bibliothèque de streaming vidéo, Prime Video ne doit pas être négligé. Il contient la superbe liste des originaux que nous avons mentionnés précédemment, ainsi que de nombreux films et chaînes premium que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Comme d’autres services, Prime Video est parfois victime de séries et d’adresses IP partant pour d’autres plates-formes, mais il trouve souvent un moyen de les remplacer par un contenu encore plus bon. Certains des films les plus agréables que vous trouverez incluent des chefs-d’œuvre à petit budget comme Spaghetti Man et Velocipastor. Consultez notre liste ci-dessous pour plus de titres.

Top des émissions sur Amazon Prime Video:

Les garçons

Bons présages

L’homme du haut château

La merveilleuse Mme Maisel

Transparent

Le Grand Tour

Chasseurs

utopie

Sac à puces

Amour moderne

Meilleurs films sur Amazon Prime Video:

Chi-Raq

Manchester au bord de la mer

Milieu

Le phare

Film suivant Borat

Rocketman

Début

Couteaux sortis

Fargo

Fargo