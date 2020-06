Amazon Prime : 5 films space-opera à l’affiche

Les meilleurs films de sciences – fiction sont à l’affiche sur Amazon Prime. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces films inratables.

Pour passer le meilleur des étés, rien de tel qu’un petit plongeon dans l’univers fantastique des space opera. La plateforme Amazon Prime nous propose des films cultes indémodables.

STAR TREK – Le film

Star Trek est le premier d’une série de long métrage et dont le titre d’origine est Star Trek : The Motion Picture. C’est l’histoire du capitaine Kirk et de son équipage à bord du Starfleet qui tente d’empêcher une possible menace d’approcher la Terre.

Savez-vous que Star Trek (1979) n’a pas été un franc succès à sa sortie ? Mais fort heureusement, elle s’est vu offrir une seconde chance grâce à sa rediffusion à l’antenne sur les chaînes américaines locales. Figurez-vous que le succès de Star War a persuadé, non seulement les spectateurs de passer à la science-fiction spéciale, mais également les producteurs, qui ont décidé de passer les aventures du capitane Kirk sur les chaînes télévisées. Et au final, le film a pris du poids au fil du temps, il fait partie des films qui vieillissent très bien auprès des fans. Il est quasi intemporel et est considéré comme culte.

PERDUS DANS L’ESPACE

C’est un film dans lequel l’humanité cherche une alternative à l’épuisement des ressources de la Terre. La famille Robinson est envoyée dans l’espace dans le but de trouver une solution, à savoir procéder à la construction d’un portail hyper spatial pour permettre aux terriens d’envahir la planète Alpha Prime.

L’adaptation de Perdus dans l’espace a été un grand flop à sa sortie en 1998. Toutefois, au fil du temps, les spectateurs ont su l’apprécier à sa juste valeur. Il s’avère être un film sympathique, qui sans trop briller n’enlève pas la bonne qualité de l’histoire. Perdus dans l’espace ouvre sur un court métrage divertissant et offre en bonus une prestation convaincante des acteurs, choisis avec soin à l’époque. Il s’agit notamment de Gary Oldman et Matt LeBlanc de Friends.

BARBARELLA

Barbarella est une bande dessinée des années 60 adaptée en film du même nom. Une science-fiction d’un monde futuriste qui est entré dans l’air peace and love, et où l’héroïne est une femme aventurière envoyée pour retrouver l’inventeur d’une arme destructrice. Le film et devenu un symbole des années 60, plus célèbre pour son style volontairement démodé et de mauvais goûts. Ce long métrage a inspiré la sexualité de plusieurs générations. Et cela a tout à avoir avec Jane Fonda, l’actrice phare du film, et de l’hyper sexualisation de son personnage.



SERENITY

Une série de science —fiction sortie en 2005 et qui mêle space opera et western, où les hommes fuient la terre pour une nouvelle planète. L’équipage se trouve face à des similitudes de certaines planètes à la Terre à l’époque de la conquête de l’Ouest. Malgré son annulation prématurée après la diffusion d’une poignée d’épisodes, la série a déjà conquis le cœur des fans. Ils se sont battus pour que la série revienne, ce qui a permis à Joss Whedon de donner une fin digne de ce nom à Serenity. Cette fin lui a d’ailleurs ouvert les portes de Marvel en 2012, dans Avengers.