Amazon Prime : 3 mini-séries à regarder

Tout le monde est friand d’aventures télévisées. La plateforme de streaming Amazon Prime propose aux abonnés une myriade de séries à découvrir.

Les amateurs d’aventure sont particulièrement gâtés sur Amazon Prime. Cette plateforme offre un large choix de titres. Nous vous proposons dans cet article une liste de séries originales à découvrir sur la plateforme.

THE LOOMING TOWER (2018)



The Looming Tower est une adaptation du livre de Lawrence Wright. Un retour en 1998, dans un contexte géopolitique, où la menace d’Oussama Ben Laden et Al-Qaïda est imminente. L’Amérique, le Kenya et la Tanzanie sont sous la menace d’un attentat. The Looming Tower est concentrée sur les évènements du 11 septembre et les personnes qui ont pu être à l’origine de ceux-ci. Qu’est-ce que l’attentat à avoir avec la rivalité entre les organisations de protection les plus puissantes d’Amérique, la CIA et le FBI ? Et comment cela a-t-il pu ouvrir la voie à la guerre d’Irak ?

Cette adaptation est l’œuvre de la journaliste Lawrence Wright qui nous lance dans de rebondissements poignants, dynamiques et existants. L’histoire nous inspire à enquêter. L’œuvre n’aurait jamais vu le jour si, en 1990, John P. O’Neil du FBI n’a pas constamment lancé des alertes du danger de l’islamisme aux autorités. Cette hostilité a été quasi ignorée jusqu’à l’évènement du 11 septembre.

TOO OLD TO DIE YOUNG (2019)



Too Old to Die Young est impossible à négliger. Pourquoi demanderez-vous ? Et bien c’est une suite d’odyssée mêlant surréalisme, mysticisme et vengeance. Suite à la perte de son coéquipier de longue date, la vie de Martin Jones, un agent de police de Los Angeles, vole en éclat, pour ne plus être la même. Il se retrouve à prendre part à des activités douteuses et dangereuses avec des membres d’un cartel mexicain, des adolescents assassins, des Yakuza, la mafia russe et de mystérieux justiciers.

Pour expier ses péchés du passé, il se retrouve dans un monde souterrain à combattre côte à côte avec une meurtrière. Le réalisateur, Nicolas Winding Refn, nous livre une suite d’histoires trépidantes, violentes et étranges d’une durée d’une heure trente. Les amateurs de « National Wildlife Refuge » seront fascinés par ce chef-d’œuvre de délire de mégalo. Un mini-film policier cauchemardesque qui veut développer la poésie cinématographique.