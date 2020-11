Amazon organise une énorme vente au début du Black Friday sur les accessoires de charge Anker

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Ce n’est pas Black Friday encore (ou même un vendredi ordinaire), mais les chasseurs de bonnes affaires recherchent un accessoire de charge ultra-abordable compatible avec leur Le nouvel iPhone chaud ou tout type de combiné Android moderne ne voudra peut-être pas perdre une seconde car Anker est de retour avec un autre lot d’offres Amazon d’une journée unique sur les banques d’alimentation, les câbles, les briques d’alimentation et les chargeurs sans fil populaires.

Alors que le nombre d’articles en vente actuellement à des prix très réduits est en réalité inférieur à celui des périodes promotionnelles similaires dans le passé, la qualité des produits démarqués est indéniable, comme le prouvent leurs avis clients.

Par exemple, le chargeur portable Anker PowerCore Essential de 20000 mAh bénéficie d’une moyenne presque parfaite de 4,8 étoiles sur plus de 16000 évaluations d’utilisateurs, et si vous voulez voir de quoi il s’agit, vous pouvez actuellement payer 13,48 $ de moins que le prix habituel de 42,97 $. Cela équivaut à une réduction de 31% pour une banque d’alimentation massive avec la capacité de fournir plus de cinq charges complètes pour quelque chose comme le iPhone XS.

Bien que ce modèle gargantuesque de PowerCore Essential puisse également alimenter deux appareils simultanément, lesdits appareils devront être connectés à une paire de bons ports USB-A à l’ancienne. Il en va de même pour le PowerCore à 2 ports 13000mAh, qui est disponible à 38% de son prix catalogue de 35,99 $ au moment de la rédaction de cet article, alors que le encore plus petit (mais pas plus mince) Anker PowerCore 10000 PD Redux est en fait livré avec un USB- Port C et USB-A, dont le premier prend en charge des vitesses allant jusqu’à 18 W, à un prix décent de 12 $.

Bien sûr, les accros de la vitesse qui n’ont pas de problème à serrer un mur de temps en temps seront mieux servis par quelque chose comme le chargeur USB-C Ultra-Slim 45W d’Anker, disponible aujourd’hui à 25% de son prix régulier. Il existe également un câble USB-C de 10 pieds 60 W que vous voudrez peut-être envisager avec une réduction de 35%, tandis que ceux qui aiment les options et les accessoires de charge polyvalents couvrant de nombreux besoins différents à la fois devraient également se pencher sur le PowerPort Strip 2 mini de la société. comme le concentrateur PowerPort 5-en-1 37,5 W.

Le premier est marqué par un énorme 53 pour cent aujourd’hui seulement avec deux prises CA et deux ports USB compatibles PowerIQ offrant des vitesses de 24W, tandis que le dernier récupère 23 dollars de moins que d’habitude avec un câble de sortie USB-C de 30W, un USB de 7,5W- Un port, trois ports USB-A supplémentaires entièrement dédiés aux transferts de données ultra-rapides et un port HDMI pour la diffusion de contenu sur un écran externe.

Dernier point mais non le moindre, Amazon vend également un support de charge sans fil Anker PowerWave de 10 watts pour les iPhones et les téléphones Android à 30% de son prix catalogue de 19,99 $ pour une durée extrêmement limitée.