Amazon lance son nouveau programme de subventions et oui

Les dernières recherches d’Amazon ont montré que même face à la pandémie de COVID-19, les PME australiennes sont toujours optimistes quant à leur capacité à croître et à innover. Pour soutenir cet optimisme, Amazon a présenté son programme Launchpad Innovation Grants qui offre cinq subventions – d’une valeur de 80 000 $ chacune – à attribuer à cinq PME australiennes.

Pour gagner l’une des subventions, les PME doivent s’inscrire à tout moment jusqu’à 23 h 59 le lundi 24 août 2020 sur ce site Web – www.Amazon.com.au/Launchpad. Les cinq bénéficiaires de la subvention Amazon Launchpad de toute l’Australie seront annoncés publiquement en septembre 2020.

L’idée de ces subventions est née lorsque Amazon a réalisé son Launchpad Innovation Report, les résultats montrant que les PME pensaient que le manque de financement disponible était l’un de leurs plus grands obstacles au succès.

Chadd Ciccarelli, directeur de Launchpad Amazon Australie, dit qu’il espère que les subventions aideront à développer une «nouvelle vague de petites entreprises».

Comme Chadd Ciccarelli, responsable du Launchpad Amazon Australie m’a dit: «Plus d’un quart des PME (29%) ont déclaré que le manque de financement disponible est le plus grand obstacle à l’innovation ou à la croissance de l’entreprise pour le reste de 2020 et plus de la moitié (55%) manquait d’orientation ou de mentorat pendant cette période.

« Nous espérons que les nouvelles subventions à l’innovation d’Amazon Launchpad catapulteront une nouvelle vague de petites entreprises qui ont évolué pendant cette période pour continuer à créer et à transformer des produits », a-t-il poursuivi.

« Au cours de la première année depuis le lancement, nous avons travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses startups, entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises pour lancer des produits de pointe sur Amazon Launchpad dans le cadre d’Amazon.com.au. Au cours des derniers mois en particulier, nous avons vu des PME australiennes se pencher encore plus sur l’innovation pour développer leurs entreprises et nous sommes impatients de voir comment les subventions permettront à ces esprits créatifs de promouvoir cette innovation pour l’avenir », a ajouté Ciccarelli. .

Nous avons demandé à Ciccarelli combien d’entreprises en Australie ont utilisé Launchpad et ont-elles vu de bons résultats?

Amazon Launchpad est un programme qui aide les start-ups et les entrepreneurs australiens à proposer des produits innovants aux clients locaux à la recherche d’articles uniques, avec une touche maison. Nous célébrons notre premier anniversaire australien en août.

Depuis son lancement en août dernier, nous avons élargi la gamme de marques du magasin de 150 au lancement à plus de 250 marques. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats. Les marques sont ravies de faire partie d’une communauté de produits physiques. En améliorant les compétences sur Amazon et en utilisant des opportunités de marketing incrémentielles pour augmenter la découverte de leurs produits, ils peuvent partager l’histoire de leur marque et ils ont une voie claire pour atteindre une échelle mondiale avec Amazon.

Comment Amazon Launchpad aide-t-il les PME?

Nous savons que la création de produits n’est qu’une partie de l’équation dans le lancement d’un produit et que le marketing, la logistique et la recherche d’un public peuvent être tout aussi difficiles. Avec Amazon Launchpad, nous avons un programme qui aidera à atténuer certains de ces défis pour les start-ups et les entrepreneurs, leur permettant de se concentrer sur la croissance de leurs entreprises et de libérer du temps pour l’innovation future

Il est indéniable que 2020 a été une année difficile pour les Australiens, de la sécheresse et des feux de brousse au COVID-19, et dont l’impact a été particulièrement ressenti par les petites et moyennes entreprises australiennes. Mais alors que le temps a été difficile, il est positif de voir que la majorité (92%) des propriétaires de PME australiens se disent optimistes pour l’avenir. Nous espérons donc que nos programmes de subventions, offrant une subvention en espèces ainsi qu’un soutien aux entreprises, au marketing et au mentorat, aideront les propriétaires d’entreprise à exceller pour le reste de 2020 et au-delà.

En quoi consiste la subvention de 80 000 $?

Chaque package Amazon Launchpad Innovation Grants vaut 80 000 $ et comprend:

Une subvention en espèces de 20 000 $.

Support marketing Amazon.com.au et support marketing AWS Activate Credits, y compris l’accès à des mentors tels que le leadership d’Amazon et des experts entrepreneurs d’Australie et du siège à Seattle.

Passez du temps avec les PME australiennes connaissant le commerce électronique.

Point de vue des investisseurs providentiels de la communauté du capital-risque.

Comment les gagnants des bourses seront-ils sélectionnés?

Amazon Launchpad a recruté deux experts SMB pour aider à sélectionner les récipiendaires des subventions et ce sont: Carl Hartmann, entrepreneur en série et co-fondateur de la société non alcoolisée Lyre’s Non-Alcoholic Spirits; et Renae Smith de Bake Mixes, une marque de produits de boulangerie santé.

Hartmann et Smith ont utilisé la plate-forme Amazon pour aider à promouvoir leurs entreprises et ils savent donc de première main ce qui a fonctionné pour eux.

Nous avons demandé à Renae Smith comment Amazon Launchpad l’a aidée dans son entreprise?

Renae Smith de Bake Mixes, dit que travailler avec Amazon a été une «aubaine» pour elle et elle pense que tout le monde devrait réfléchir à la façon dont cela pourrait fonctionner pour eux.

En tant que petite entreprise, nous devons travailler extrêmement dur pour mettre nos produits devant un public plus large – en appelant les magasins, en travaillant avec des agents commerciaux et même en utilisant des publicités Facebook. Tout cela prend du temps et coûte une fortune. Cependant, depuis que nous avons rejoint Amazon Launchpad, nous avons été connectés à des milliers de clients qui recherchent déjà des produits, ce qui rend le processus beaucoup plus facile. Cela est inestimable pour les petites entreprises comme la mienne, qui ont vraiment besoin de cette exposition au bon groupe de consommateurs.

Selon vous, quelles parties du programme Amazon ont le plus aidé votre entreprise?

Le concept Fulfillment By Amazon (FBA) est incroyable. Je prépare simplement les produits avec des codes-barres Amazon et je les envoie. Ensuite, Amazon Australia gère le reste. Tout ce que j’ai à faire est de vérifier les niveaux de stock toutes les quelques semaines pour nous assurer que nous ne baissons pas, mais Amazon Australia atténue une grande partie de mes soucis en gérant les commandes, l’emballage, l’envoi, le suivi et le suivi des avis. C’est fantastique.

Vous faites partie du jury pour les subventions à l’innovation d’Amazon Launchpad – que rechercherez-vous dans les PME lors de la sélection de celles qui recevront les subventions?

En plus de posséder quelques PME au fil des ans, je possède également une agence de relations publiques et de développement commercial. J’adore les entreprises qui ont un message fort et clair. J’écris souvent des articles sur la tendance des propriétaires d’entreprise à tout faire pour augmenter leur clientèle potentielle. Au lieu de réussir, cela dilue la marque, le message et l’attrait global. Je recherche des entreprises qui ont une idée claire de qui elles sont et où elles vont, ainsi qu’une compréhension de la façon dont elles veulent y arriver.

Renae Smith a travaillé avec Amazon avec son SMB, Bake Mixes, et dit que le plate-forme lui a été «inestimable».

plate-forme lui a été «inestimable».

Recommanderiez-vous Amazon Launchpad à d’autres PME australiennes qui tentent de démarrer?

Absolument. Il peut sembler intimidant de travailler avec une entreprise aussi énorme que Amazon Australia, mais je peux honnêtement dire que j’ai été assistée à chaque étape par les personnes les plus charmantes, les plus sympathiques et les plus utiles du programme Amazon Launchpad. C’est une aubaine pour moi et je pense vraiment que tout le monde devrait y penser et voir comment cela fonctionne pour eux.

Nous avons demandé à Carl Hartmann – l’un des autres juges des Amazon Grants et co-fondateur de Lyre’s Non-Alcoholic Spirits, comment se sentait-il face au comité de jugement?

Carl Hartmann de Lyre’s Non-Alcoholic Spirits dit qu’il est « honoré » de travailler avec Amazon Launchpad et il pense que les subventions « iront un long chemin dans le financement de l’innovation continue ».

Ayant lancé et construit plusieurs startups, je sais à quel point le voyage est passionnant – mais difficile. Surtout cette année avec les impacts économiques des derniers mois.

Je suis honoré de travailler avec Amazon Launchpad et d’attribuer les subventions à l’innovation d’Amazon Launchpad pour aider les petites et moyennes entreprises à travers l’Australie à se développer. Je sais que les programmes de subventions contribueront grandement au financement de l’innovation continue alors que nous sommes sur la voie de la reprise.

Certaines des autres conclusions du rapport d’innovation d’Amazon Launchpad

Commandé par Amazon Australie, le rapport d’innovation d’Amazon Launchpad a mené des recherches parmi les propriétaires de PME australiennes, découvrant comment ils ont fait évoluer leurs entreprises pendant le verrouillage et leurs plans alors que l’Australie emprunte la voie de la reprise.

La recherche révèle que les PME australiennes ont innové en période d’incertitude – avec 28% des PME notant que l’isolement les a aidées à innover pour l’avenir, à rafraîchir leur plan d’affaires (35%) ou à se concentrer sur la créativité (38%).

Autre clé de recherche Amazon Launchpad Innovation Reportgs:

• Réinitialisation numérique: 1 sur 3 (34%) a déclaré que le verrouillage les avait aidés à développer leurs stratégies numériques pour une croissance future.

• L’attitude australienne «tout compris»: avec optimisme, quatre PME sur cinq (84%) ont déclaré

sentiment accru de soutien aux entreprises locales, tandis que les trois quarts (76%) ont déclaré avoir reçu des messages d’encouragement de la part des clients.

• Croissance future: les PME ont déclaré qu’elles avaient le plus besoin de financements pour mettre en place leur présence numérique (15%), développer leurs activités dans de nouveaux pays (15%), dotation en personnel (15%), créativité (11%), commerce électronique (10%), avec 20 000 $ étant identifiés comme une injection de fonds significative pour aider dans ces domaines (84%).

À propos d’Amazon Launchpad

Amazon Launchpad a commencé en août 2019 et le programme fonctionne avec des produits innovants de startups et d’entrepreneurs d’Australie et du monde entier, ce qui leur permet d’intégrer, de commercialiser et de lancer de nouveaux produits pour les clients Amazon.

Les participants bénéficient de pages de produits personnalisées sur la boutique Launchpad d’Amazon.com.au, d’un support marketing et d’un accès au réseau de distribution local d’Amazon, y compris Amazon Prime. Amazon Launchpad permet également aux consommateurs australiens de découvrir et de soutenir les marques locales.

