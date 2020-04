Amazon fait un don de 250 000 £ pour aider les librairies et les bandes dessinées du Royaume-Uni

The Book Trade Charity est une organisation britannique qui couvre les libraires au Royaume-Uni, y compris les magasins de bandes dessinées. J’ai découvert qu’ils existaient ou couvraient les librairies de bandes dessinées, après avoir obtenu le feu vert de la Book Industry Charitable Foundation (Binc). Nous avons appris que les librairies de bandes dessinées du Royaume-Uni et d’Irlande peuvent télécharger ce formulaire de réclamation et que toute personne intéressée à collecter des fonds pour les librairies de bandes dessinées britanniques ou irlandaises les contacte. Le moment est peut-être venu de le faire également. Librairies et magasins de BD et commerces, parmi tant d’autres, qui souffrent de fermeture, dans le contexte mondial actuel. Parce qu’il s’avère que Amazon UK a fait don d’un quart de million de livres au fonds.

Une collecte de fonds a été lancée il y a un mois par Gayle Lazda de la London Review Bookshop, Picador’s Kishani Widyaratna et éditeur Daunt Books Zeljka Marosevic pour les aider à survivre. Avec des dons d’auteurs dont Candice Carty-Williams, Adam Kay et David Nicholls, ainsi que Penguin Random House et la Booksellers Association, le fonds a levé jusqu’à 130 000 £ avant Amazon, initialement en tant que donateur anonyme, presque triplé avec 250 000 £, pour un total de 380 000 £.

David Hicks, le directeur général du Book Trade Charity a déclaré au magazine Libraire que « le donateur veut juste dire qu’il est engagé dans les librairies indépendantes dans le cadre d’une économie de librairie mixte et qu’il veut montrer un certain soutien » et qu’il a finalement reçu la bénédiction d’Amazon public avec son identité afin d’étouffer la spéculation. Il a déclaré au libraire que le don « nous avait placés dans une position très solide pour aider encore plus de libraires souffrant de cette crise. Nous reconnaissons tous la valeur des librairies pour les communautés locales, le commerce ainsi que l’économie, et c’est un privilège de représenter un échantillon aussi large de l’industrie « .

Alors que de nombreuses librairies reprochent à Amazon d’avoir retiré une grande partie de leurs coutumes, beaucoup ont trouvé Amazon Marketplace comme un moyen de vendre des livres à d’autres clients du monde entier. Mais Gayle Lazda qui a lancé le fonds a tweeté que « Je suis heureux que cet argent aille à une bonne cause, mais il n’y a pas de plus grande menace pour la librairie de rue qu’Amazon, et leurs pratiques de travail sont une honte bien documentée. Je sais qu’il y a une énorme force de sentiment contre Amazon parmi les libraires, et que l’horrible ironie de ce don ne sera perdue pour aucun d’entre nous, mais j’espère que cela n’empêchera aucun d’entre nous de soutenir le travail de la Book Trade Charity et de faire une demande au fonds si vous en avez besoin . » L’Association des libraires a déclaré qu’il s’agissait d’une « tentative mal jugée d’atténuer une campagne de plusieurs décennies visant à saper le secteur de la librairie ». Stll, n’importe quel port dans une tempête.

