Amazon fait un autre pas en avant pour amener Alexa à égalité avec Google Assistant

Amazon prévoit de faire Alexa est plus facile à déclencher lorsqu’elle est utilisée sur un téléphone mobile, a annoncé récemment la société. À cet égard, les ingénieurs d’Amazon testent actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs qui font des demandes à l’aide de l’application Alexa, des téléphones intégrés Alexa ou des accessoires mobiles Alexa comme les Echo Buds, d’utiliser leur voix pour interagir avec les applications mobiles. Amazon s’efforce d’offrir à Alexa la possibilité d’utiliser la voix pour rechercher, afficher des informations et accéder à toutes les fonctionnalités d’une application. Amazon appelle le projet Alexa for Apps et dit qu’il est facile à mettre en œuvre dans diverses applications telles que TikTok, Yellow Pagers, Uber, Sonic, Zynga, Volley et autres applications.

Un exemple proposé par Amazon consiste à demander à Alexa de faire une recherche dans une application comme Twitter et d’obtenir des résultats sur les tendances ou les mentions, et d’entendre une réponse vocale. Alexa for Apps ouvrira également le Twitter sur le téléphone et affiche une liste de résultats que les utilisateurs peuvent consulter.

Mais les choses peuvent être encore plus complexes que cela, car Alexa for Apps offrira aux utilisateurs des informations visuelles et des options supplémentaires lorsqu’ils utilisent des applications comme Uber ou SONIC. Par exemple, si vous cherchez à commander de la nourriture, vous obtiendrez non seulement des emplacements sur la carte, mais également de nouveaux éléments de menu.