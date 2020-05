Amazon et Netflix Productions s’apprêtent à redémarrer en France – / Film

À la mi-mars, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a mis un terme aux industries hollywoodienne et mondiale du divertissement, arrêtant les productions cinématographiques et télévisées à travers le monde. Mais comme les cas aux États-Unis sont en augmentation, la vie dans les pays de l’Atlantique (et du Pacifique) commence à revenir à la normale. Les productions cinématographiques et télévisées à l’étranger reprennent lentement, la France devenant le prochain pays à assouplir suffisamment les restrictions pour Amazone et Netflix productions à redémarrer.

Variety rapporte que les productions Amazon et Netflix qui tournent en France se préparent à reprendre le tournage alors que le pays assouplit les restrictions en vigueur depuis le verrouillage de la mi-mars. Cela comprend le drame Amazon Voltaire Mixte et Netflix Arsene Lupin avec Les intouchables« Omar Sy.

Voltaire Mixte, qui suit un lycée pour garçons dans les années 60 qui commence à accueillir des filles, devrait reprendre le tournage à la mi-juillet dans le sud de la France tout en Arsene Lupin, une réinvention moderne de l’emblématique voleur de gentleman, ne commencera à tourner qu’en septembre, selon Variety. Cette dernière série tournait au Louvre à l’arrêt de la production, mais le célèbre musée français rouvrira en juin.

Le lent redémarrage de la production est possible grâce au récent lancement par le gouvernement français d’un fonds d’indemnisation temporaire créé par l’Office national du film (CNC) en collaboration avec les régions et les partenaires privés, notamment les banques, les établissements de crédit et les assureurs. Peu de détails sont disponibles sur le fonds, mais le ministre de la Culture, Franck Riester, a déclaré le 6 mai que le fonds dépasserait 50 millions d’euros (54 millions de dollars) et serait étendu aux productions cinématographiques et télévisuelles interrompues pendant la pandémie. Le ministre français de la Santé devrait également donner son feu vert aux directives sanitaires pour le tournage pendant la pandémie.

Les films français reprendront également le tournage en juin, avec deux films à gros budget de Pathé, le drame de la période Eiffel avec Éducation sexuelle star Emma Mackey, et le drame de la Seconde Guerre mondiale Adieu Monsieur Haffmann prêt à tourner à Paris.

La France rejoint la Nouvelle-Zélande et la République tchèque comme dernier pays à reprendre prudemment les tirs au milieu de la pandémie. Cela aide les productions hollywoodiennes tournées à l’étranger, mais il semble que les films tournés au pays soient encore loin de reprendre.

