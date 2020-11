Amazon Echo Frames est mis en ligne avec une mise à jour de 2e génération et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du vendredi 20 novembre 2020.

1. Les cadres Amazon Echo atteignent la deuxième génération

Vous vous souvenez quand Amazon a essayé de nouveaux appareils portables Echo dans le cadre de sa gamme de produits «Day One Edition», avec une disponibilité sur invitation uniquement?

Deux d’entre eux connaissent de grands changements.

La première est la mauvaise nouvelle, je suppose: la bague Echo Loop à 130 $ est morte.

L’idée était qu’il avait un petit haut-parleur et qu’il pouvait vibrer sur votre doigt lorsque vous recevez un appel ou une notification.

Cela valait le coup parce que recevoir des notifications silencieuses n’est pas encore un problème résolu, et ne l’est évidemment toujours pas. La bague était également assez épaisse et peu maniable.

Quoi qu’il en soit, si vous en avez acheté un, les clients existants obtiennent au moins des «mises à jour et une assistance» pour le moment, mais il n’est plus en production ni vendu.

Mais plus important encore, le Lunettes intelligentes Echo Frames ont été mis à niveau et sont mis en ligne pour le grand public.

La deuxième génération de cadres Echo est disponible en précommande pour 250 $, et passe de l’invitation uniquement à l’ouverture aux précommandes pour tous.

Le principe de base du produit pilote reste le même avec les nouvelles lunettes intelligentes de deuxième génération.

Les mises à jour incluent une durée de vie accrue de la batterie de 40%, une mise hors tension automatique lorsque les lunettes ont été déposées pendant plus de trois secondes, une meilleure qualité sonore et des commandes de volume intelligentes s’ajustant automatiquement pour tenir compte du bruit ambiant.

Nouvelles couleurs: noir classique, bleu horizon et tortue moderne.

J’avais besoin d’un rappel de ce que font réellement les lunettes, et juste pour vous mettre au courant également, les cadres ne concernent pas les visuels car ils offrent Alexa à vos oreilles.

Il existe une capacité semblable à un casque où le microphone et les haut-parleurs se couplent avec des applications pour smartphone, vous permettent de vous connecter à Alexa et d’utiliser les fonctionnalités de l’assistant intelligent.

Cela inclut écouter de la musique, écouter des livres ou poser des questions, et des tâches mains libres comme commander des appareils intelligents pour la maison ou lire une liste de courses pendant que vous vous promenez dans un magasin.

Amazon propose des instructions et aide à faire monter des verres correcteurs auprès d’un optométriste, mais ne les propose pas lui-même, d’ailleurs.

Je me souviens des critiques originales, qui disaient quelque chose comme: «Il faut vraiment aimer Alexa pour vouloir la porter sur le visage» (Washington Post), et que presque personne ne veut porter de lunettes s’il n’en a pas besoin .

Cela ne me dérangerait pas que certaines intelligences soient cuites dans mes lunettes actuelles, mais je ne paie pas vraiment Amazon pour ne pas adapter les verres de prescription à leurs styles de montures limités.

Et le chargement des lunettes, qui se fait toujours via un câble personnalisé, semble que cela pourrait être ennuyeux.

2. C’est officiel: la nouvelle série Redmi Note 9 de Xiaomi arrive la semaine prochaine (Autorité Android).

3. Google déploie le chiffrement de bout en bout pour RCS dans la version bêta d’Android Messages, après deux ans d’y arriver (Android Authority).

4. Pourquoi est-il si difficile de passer une commande pour une console nouvelle génération ou une nouvelle carte graphique Nvidia? (Le bord).

5. Les joueurs iOS peuvent désormais profiter de certains jeux en streaming sur le cloud, avec les plates-formes GeForce Now de Google Stadia et Nvidia fonctionnant désormais dans Safari via l’application Web, en contournant l’App Store. Fortnite est effectivement de retour sur iPhone / iPad. (TechCrunch).

6. Test de vitesse G: iPhone 12 vs OnePlus 8T (ce n’est pas vraiment un concours) (Autorité Android).

7. iFixit fouille dans les MacBook M1 et trouve des similitudes à gogo, sauf pour cette puce M1 (Engadget).

8. Fichiers Roblox à rendre publics. Des chiffres extraordinaires: 31 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 22,2 milliards d’heures engagées. Vous ne le savez peut-être que si vous avez des enfants, mais les enfants adorent ça (TechCrunch).

9. Ne vous inquiétez pas étant donné les changements de sécurité que Boeing a été obligé de faire, mais pour les nerds volants: comment savoir si vous volez sur un Boeing 737 MAX récemment recertifié (Jalopnik).

10. Le compte Instagram du Pape a aimé un post d’un mannequin dans une pose probablement pas considérée comme particulièrement… pieuse. Personne n’a avoué, alors le Vatican demande à Instagram. Oups.

11. L’espace lointain n’est pas du noir pur et les scientifiques ne savent pas pourquoi (NPR).

12. Face à un effondrement destructeur, le célèbre observatoire d’Arecibo sera démoli. C’était autrefois une réalisation scientifique américaine majeure qui est et était essentielle pour l’astronomie, et est tombée en lambeaux dangereux (The Verge).

13. Voici les photos de la faune primées en 2020 (maintenant).

14. Rocket Lab a lancé Electron dans un grand test de récupération de booster, et a réussi à faire descendre le booster dans un parachute (SpaceNews)

15. ELI5: Pourquoi y a-t-il des «gens chauds» et des «gens froids», comme ma mère, qui a toujours froid. Pourquoi ?! (r / expliquer comme cinq).

