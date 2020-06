Amazon confirme le développement de la nouvelle série Jack Reacher

LE Amazon Studios a annoncé qu’il allait commencer la production de la série qui adaptera les livres de Jack Reacher, personnage créé par Lee Childs. Le projet a Nick Santora (La loi et l’ordre) en tant que scénariste et showrunner.

Dans une interview avec Variété, Santora a salué le travail de Child et a déclaré que ce sera «l’objectif de chaque scénariste, acteur, producteur, exécutif et membre de l’équipe pour capturer l’essence»Des livres de la nouvelle production. L’auteur a répondu en nature, déclarant que «[Jack] Reacher est entre de bonnes mains», Rappelant son travail avec McQuirrie et Primordial, qui sera également impliqué dans le développement de la série.

Directeur d’Amazon Studios, Jennifer Salke a déclaré qu’elle était ravie d’élargir l’univers créé par Child à la télévision. « La saga littéraire de Reacher est un phénomène mondial avec l’un des héros les plus connus du monde du divertissement et sert de gant sur la liste des séries audacieuses et des personnages forts d’Amazon», A déclaré le producteur.

Il n’y a toujours pas de détails révélés sur l’intrigue ou le casting de la série.

via Omelet