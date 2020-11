Amazon a plusieurs nouveaux modèles d’iPad mini en vente à des rabais énormes

Tandis que Apple a déjà déployé quatre nouveaux iPad cette année, dont chacun améliore une tablette à partir de 2019 ou 2018, la société a également laissé une liste publiée l’année dernière sans mise à niveau 2020.

Étant donné que l’iPad mini de cinquième génération est arrivé pas moins de trois ans et demi après son prédécesseur, ce n’est évidemment pas tout à fait surprenant. Dans le même temps, il n’est certainement pas choquant de voir le 7,9 pouces sorti en 2019 considérablement réduit sur Amazon dans un nouvel accord tueur qui ne sera probablement pas éclipsé. Vendredi noir.

Les dernières baisses de prix sont tout simplement trop profondes pour imaginer que quiconque les battra d’ici la fin du mois (ou même d’ici la fin de l’année), ce qui réduira la somme énorme de 128,54 $ sur le PDSF de 529 $ du dernier iPad mini dans une variante de stockage de 64 Go prenant en charge Des vitesses LTE et une réduction encore plus impressionnante de 166,72 $ sur le prix catalogue de 679 $ de la tablette compatible cellulaire dans une configuration de 256 Go.

Malheureusement, vous ne pouvez choisir que des travaux de peinture or et argent en ce qui concerne le modèle compatible avec la thésaurisation numérique, tandis que la version moins chère est en vente exclusivement dans un travail de peinture or au rabais énorme susmentionné.

Au cas où vous vous poseriez la question, vous envisagez des réductions de prix sans précédent d’environ 25% ici, ce qui rend sans doute les deux variantes équipées de la 4G LTE de l’iPad mini alimenté par Apple A12 Bionic plus attrayantes pour les chasseurs de bonnes affaires que leur Wi-Fi uniquement. homologues, qui ne sont pas du tout réduits ou vendus à des prix minuscules au moment de la rédaction de cet article.

En plus du processeur plus que respectable susmentionné, qui alimente également l’édition iPad «régulière» de cette année, l’iPad mini 5 a jusqu’à 10 heures d’autonomie de batterie, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales Touch ID monté à l’avant, des haut-parleurs stéréo décents, la prise en charge de l’Apple Pencil, et surtout, un petit écran Retina de 7,9 pouces de très haute qualité avec une résolution de 2048 x 1536 pixels et la technologie True Tone.

Il va sans dire que l’Apple Pencil de première génération n’est pas inclus avec le petit iPad en standard, et hélas, Amazon n’offre pas de rabais substantiels pour le moment, ce qui signifie que vous devez encore dépenser près de 100 $ sur la productivité. amélioration du stylet … ou attendez et espérez un meilleur Offre du vendredi noir.